Neymar si scusa dopo aver schiaffeggiato il figlio di Robinho Jr: "Ho un po' esagerato"

Lite con il figlio di Robinho , Neymar si scusa. Il fuoriclasse brasiliano ha fatto pubblica ammenda per una lite in allenamento con il compagno di squadra del Santos , Robinho Jr . Un episodio che potrebbe ulteriormente compromettere le sue già scarse possibilità di giocare con il Brasile ai Mondiali . A svelare la vicenda era stato proprio Robinho Jr . Il diciottenne figlio dell'ex stella brasiliana aveva infatti affermato di essere stato schiaffeggiato dal trentaquattrenne, ex tra le altre di Barcellona e Psg, durante un sessione di lavoro della squadra.

Neymar sul litigio con Robinho Jr: "Cose che succedono nel calcio"

Martedì sera, Neymar ha segnato nel pareggio per 1-1 del Santos contro il Deportivo Recoleta in Paraguay in una partita di Copa Sudamericana, ma l'attenzione dei media era concentrata sulle sue dichiarazioni riguardo alla lite di inizio settimana.

E Neymar non si è potuto sottrarre dal dare spiegazioni: "Queste cose succedono nel calcio. Avremmo dovuto risolverla tra di noi. È stato un diverbio durante l'allenamento, ho avuto una reazione e ho esagerato un po'. Subito dopo mi sono scusato, abbiamo parlato negli spogliatoi e ci siamo riconciliati".