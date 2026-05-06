Neymar si scusa dopo aver schiaffeggiato il figlio di Robinho Jr: "Ho un po' esagerato"
Lite con il figlio di Robinho, Neymar si scusa. Il fuoriclasse brasiliano ha fatto pubblica ammenda per una lite in allenamento con il compagno di squadra del Santos, Robinho Jr. Un episodio che potrebbe ulteriormente compromettere le sue già scarse possibilità di giocare con il Brasile ai Mondiali. A svelare la vicenda era stato proprio Robinho Jr. Il diciottenne figlio dell'ex stella brasiliana aveva infatti affermato di essere stato schiaffeggiato dal trentaquattrenne, ex tra le altre di Barcellona e Psg, durante un sessione di lavoro della squadra.
Neymar sul litigio con Robinho Jr: "Cose che succedono nel calcio"
Martedì sera, Neymar ha segnato nel pareggio per 1-1 del Santos contro il Deportivo Recoleta in Paraguay in una partita di Copa Sudamericana, ma l'attenzione dei media era concentrata sulle sue dichiarazioni riguardo alla lite di inizio settimana.
E Neymar non si è potuto sottrarre dal dare spiegazioni: "Queste cose succedono nel calcio. Avremmo dovuto risolverla tra di noi. È stato un diverbio durante l'allenamento, ho avuto una reazione e ho esagerato un po'. Subito dopo mi sono scusato, abbiamo parlato negli spogliatoi e ci siamo riconciliati".