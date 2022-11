Juve Women: l'Arsenal rischia di perdere una stella per la Champions League

L' Arsenal Women rischia di perdere la sua stella più luminosa per l'incontro di Champions League contro la Juve Women , in programma giovedì prossimo. Beth Mead , nell'ultimata gara di campionato contro il Manchester United , è uscita per un infortunio al ginocchio proprio negli ultimi minuti e verrà valutata nelle prossime ore.

Alla prima in Champions, Girelli e compagne hanno pareggiato per 1-1 contro le campionesse in carica del Lione e poi hanno vinto, non senza difficoltà, in Svizzera contro lo Zurigo. Il 2-0 è stato firmato da Cernoia e Bonansea. Avversario ben più complicato è quello inglese in un girone molto difficile per la Signora.