Roma-Lazio diretta Serie A Women's Cup: segui il derby femminile in semifinale LIVE

CASTELLAMMARE DI STABIA - A due giorni di distanza dal derby della Capitale vinto dalla Roma di Gian Piero Gasperini contro la Lazio di Maurizio Sarri , ne arriva subito un altro nel calcio femminile oggi (23 settembre, ore 20:30) allo stadio Menti di Castellammare di Stabia, dove le giallorosse di Luca Rossettini e le biancocelesti di Gianluca Grassadonia si sfideranno nella semifinale che dà il via alla Final Four della Serie A Women's Cup , la Coppa di Lega che anticipa l’avvio del campionato. Chi vince contenderà poi il titolo a una tra Juve e Inter , avversarie domani nell'altra semifinale. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale ...

20:27

Tutto pronto al Menti per il derby della Capitale

Tutto pronto al Menti per il derby della Capitale tra Roma e Lazio, valido per la semifinale di Women's Cup: fischio d'inizio fissato tra pochi minuti (ore 20:30).

20:17

Derby d'Italia nell'altra semifinale: data e orario di Juve-Inter

Dopo Roma-Lazio di stasera sarà tra Juve e Inter l'altra semifinale di Women's Cup, in programma domani (24 settembre, ore 18:30) sempre allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.

20:11

Il ct azzurro Soncin presente al Menti: "Sarà un derby di alto livello"

Presente al Menti per assistere al derby Roma-Lazio anche il ct azzurro Andrea Soncin: "Una competizione bella, nuova e che ha permesso alle squadre di misurarsi subito in partite interessanti prima del campionato - ha detto ai microfini di 'Sky Sport' parlando della Women's Cup -. Sono contento di essere qui e di vedere anche alcune delle mie azzurre. Stasera si vedrà una partita di alti contenuti tecnici e tattici, perché di fronte ci sono due ottimi allenatori".

20:05

La carica di Grassadonia: "Rispetto, ma nessun timore reverenziale"

Fiducioso alla vigilia del derby Gianluca Grassadonia: "Dobbiamo giocare da Lazio - ha detto il tecnico delle biancocelesti -. È una partita difficile per entrambe le squadre, che vorranno cercare di comandarla. Affrontiamo un a Roma reduce da un'ottima prestazione in Portogallo, ma un derby è sempre un derby ed è la partita dell'anno. Giocheremo con rispetto dell'avversaria ma senza timore reverenziale, perché non siamo inferiori a nessuno: queste prime partite ci hanno dato la consapevolezza di essere in crescendo. Chi è la favorita? Partiamo 50-50".

19:56

Rossettini al primo derby: "Si vince con il carattere"

La Roma è reduce dalla qualificazione alla fase campionato di Women's Champions League, con l'allenatore Luca Rossettini al primo derby sulla panchina giallorossa. "Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi - le sue parole alla vigilia della sfida -. Chi era già qui sta cercando di far capire alle nuove la particolare importanza di questa sfida, anche se la preparazione va sicuramente in secondo piano rispetto all'aspetto motivazionale. I derby si vincono soprattutto a livello caratteriale".

19:51

Roma-Lazio: le formazioni ufficiali

Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Lazio, derby valido per le semifinali di Women's Cup:

ROMA (4-3-3): Lukasova; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Veje; Greggi, Rieke, Giugliano; Haavi, Corelli, Pilgrim. All. Rossettini

LAZIO (3-4-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria; Cafferata, Vernis, Simonetti, Oliviero; Le Bihan; Visentin, Piemonte. All. Grassadonia

19:45

Un'assenza per parte nel derby del Menti

Un'assenza per parte nel derby tra Roma e Lazio in programma stasera allo stadio Menti di Castellammare di Stabia: il tecnico delle giallrosse Rossettini non potrà contare su Thogersen (frattura al naso in Champions), mentre quello delle biancocelesti Grassadonia dovrà fare a meno di Goldoni.

19:39

Women's Cup, il cammino delle romane fino alla Final Four

Nel derby di stasera a Castellamare di Stabia si sfidano le uniche due squadre ad aver chiuso la prima fase a punteggio pieno: Lazio prima nel girone A (davanti alla Juve qualificata come migliore seconda), tre vittorie su tre anche per la Roma nel girone C.

19:30

Roma-Lazio: dove seguire il derby di Women's Cup in tv e in streaming

Il derby femminile tra Roma e Lazio, in programma stasera a Castellamare di Stabia e valido come semifinale della Women's Cup, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI

Stadio Menti, Castellammare di Stabia