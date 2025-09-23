Roma-Lazio diretta Serie A Women's Cup: segui il derby femminile in semifinale LIVE

CASTELLAMMARE DI STABIA - A due giorni di distanza dal derby della Capitale vinto dalla Roma di Gian Piero Gasperini contro la Lazio di Maurizio Sarri, ne arriva subito un altro nel calcio femminile oggi (23 settembre, ore 20:30) allo stadio Menti di Castellammare di Stabia, dove le giallorosse di Luca Rossettini e le biancocelesti di Gianluca Grassadonia si sfideranno nella semifinale che dà il via alla Final Four della Serie A Women's Cup, la Coppa di Lega che anticipa l’avvio del campionato. Chi vince contenderà poi il titolo a una tra Juve e Inter, avversarie domani nell'altra semifinale. Segui la diretta della partita con tutti gli aggiornamenti in tempo reale...
20:27
Tutto pronto al Menti per il derby della Capitale
Tutto pronto al Menti per il derby della Capitale tra Roma e Lazio, valido per la semifinale di Women's Cup: fischio d'inizio fissato tra pochi minuti (ore 20:30).
20:17
Derby d'Italia nell'altra semifinale: data e orario di Juve-Inter
Dopo Roma-Lazio di stasera sarà tra Juve e Inter l'altra semifinale di Women's Cup, in programma domani (24 settembre, ore 18:30) sempre allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia.
20:11
Il ct azzurro Soncin presente al Menti: "Sarà un derby di alto livello"
Presente al Menti per assistere al derby Roma-Lazio anche il ct azzurro Andrea Soncin: "Una competizione bella, nuova e che ha permesso alle squadre di misurarsi subito in partite interessanti prima del campionato - ha detto ai microfini di 'Sky Sport' parlando della Women's Cup -. Sono contento di essere qui e di vedere anche alcune delle mie azzurre. Stasera si vedrà una partita di alti contenuti tecnici e tattici, perché di fronte ci sono due ottimi allenatori".
20:05
La carica di Grassadonia: "Rispetto, ma nessun timore reverenziale"
Fiducioso alla vigilia del derby Gianluca Grassadonia: "Dobbiamo giocare da Lazio - ha detto il tecnico delle biancocelesti -. È una partita difficile per entrambe le squadre, che vorranno cercare di comandarla. Affrontiamo un a Roma reduce da un'ottima prestazione in Portogallo, ma un derby è sempre un derby ed è la partita dell'anno. Giocheremo con rispetto dell'avversaria ma senza timore reverenziale, perché non siamo inferiori a nessuno: queste prime partite ci hanno dato la consapevolezza di essere in crescendo. Chi è la favorita? Partiamo 50-50".
19:56
Rossettini al primo derby: "Si vince con il carattere"
La Roma è reduce dalla qualificazione alla fase campionato di Women's Champions League, con l'allenatore Luca Rossettini al primo derby sulla panchina giallorossa. "Abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi - le sue parole alla vigilia della sfida -. Chi era già qui sta cercando di far capire alle nuove la particolare importanza di questa sfida, anche se la preparazione va sicuramente in secondo piano rispetto all'aspetto motivazionale. I derby si vincono soprattutto a livello caratteriale".
19:51
Roma-Lazio: le formazioni ufficiali
Ecco le formazioni ufficiali di Roma-Lazio, derby valido per le semifinali di Women's Cup:
ROMA (4-3-3): Lukasova; Di Guglielmo, Heatley, Van Diemen, Veje; Greggi, Rieke, Giugliano; Haavi, Corelli, Pilgrim. All. Rossettini
LAZIO (3-4-1-2): Durante; Baltrip-Reyes, Connolly, D'Auria; Cafferata, Vernis, Simonetti, Oliviero; Le Bihan; Visentin, Piemonte. All. Grassadonia
19:45
Un'assenza per parte nel derby del Menti
Un'assenza per parte nel derby tra Roma e Lazio in programma stasera allo stadio Menti di Castellammare di Stabia: il tecnico delle giallrosse Rossettini non potrà contare su Thogersen (frattura al naso in Champions), mentre quello delle biancocelesti Grassadonia dovrà fare a meno di Goldoni.
19:39
Women's Cup, il cammino delle romane fino alla Final Four
Nel derby di stasera a Castellamare di Stabia si sfidano le uniche due squadre ad aver chiuso la prima fase a punteggio pieno: Lazio prima nel girone A (davanti alla Juve qualificata come migliore seconda), tre vittorie su tre anche per la Roma nel girone C.
19:30
Roma-Lazio: dove seguire il derby di Women's Cup in tv e in streaming
Il derby femminile tra Roma e Lazio, in programma stasera a Castellamare di Stabia e valido come semifinale della Women's Cup, sarà trasmesso in diretta tv e in streaming. TUTTI I DETTAGLI