L'allenatore della Roma Femminile, Rossettini, piange e dedica lo scudetto a Davide Astori: "Ha vestito questa maglia..."

Occhi lucidi e fortissime emozioni. Lo scudetto è marchiato a fuoco da Luca Rossettini, ex difensore con più di 300 presenze in Serie A, che ha scelto il progetto della Roma facendo un salto nel buio a luglio: «Questo titolo è il coronamento di un lavoro cominciato quest’estate. Non ci dava credito nessuno, per me era un’esperienza totalmente nuova. Ho trovato un gruppo fantastico e un ambiente straordinario che mi ha dato fiducia, mi ha fatto lavorare e mi ha dato grande supporto anche in momenti particolari. Sono orgoglioso delle mie giocatrici. Ora vogliamo fare bene nelle ultime due giornate di campionato e nella finale di Coppa Italia: se lo meritano questi tifosi che ci hanno sostenuto sempre e ovunque». Poi il focus si sposta sulle dediche e non mancano parole speciali per chi non c’è più: «Voglio dedicare questa vittoria a diverse persone. A mia moglie Valentina e ai miei figli, senza di loro non sarei riuscito a fare questo mestiere. Poi a Davide Astori: ha vestito questa maglia, è stato un incontro importante per la mia vita calcistica e non solo. E poi lo dedico a Manninger, che un anno fa era venuto a trovarmi. Sono persone che porto nel cuore. Poi lo dedico a questi tifosi: era il 2007 quando entrai per la prima volta in Serie A, all’Olimpico, sotto un bel sole. E sentii quell’inno, il nostro inno, che sento ancora oggi in macchina con i miei figli».