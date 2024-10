Pallone d'oro, da Lautaro a Dovbyk: come si sono piazzati gli "italiani"

Pallone d'oro: tutti gli "italiani" premiati

Lautaro Martinez, centravanti dell'Inter di Simone Inzaghi, guida questa speciale classifica degli "italiani" premiati a Parigi. Settimo il capocannoniere dell'ultima Serie A e della Coppa America, vinta con l'Argentina di Scaloni lo scorso luglio. Quattordicesimo Ademola Lookman, stella dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, autore della tripletta che ha deciso la finale dell'Europa League 2023-24, contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il nigeriano, salvo sorprese, vincerà il Pallone d'oro africano. Bene anche Hakan Calhanoglu, che ha chiuso ventesimo. A pari merito, al 29° posto, i romanisti Hummels e Dovbyk, che nell'annata appena trascorsa vestivano le maglie di Borussia Dortmund e Girona.

Per quanto concerne le donne, spicca la presenza di Manuela Giugliano, centrocampista della Roma ed unica rappresentante del nostro Paese tra le 60 nominations totali. Per lei, una prestigiosa ventisettesima posizione.

Questi i calciatori "italiani" premiati a Parigi:

Lautaro Martinez 7° (Inter)

7° (Inter) Ademola Lookman 14° (Atalanta)

14° (Atalanta) Hakan Calhanoglu 20° (Inter)

20° (Inter) Mats Hummels 29° pari merito (Borussia Dortmund/Roma)

29° pari merito (Borussia Dortmund/Roma) Artem Dovbyk 29° pari merito (Girona/Roma)

29° pari merito (Girona/Roma) Manuela Giugliano 27ª (Roma)

Ancelotti premiato come miglior allenatore, ma è assente alla cerimonia

Una cerimonia di premiazione insolita per Carlo Ancelotti, assente alla serata di gala organizzata a Parigi da France Football, in occasione dell'assegnazione dell'ambito Pallone d'Oro. Il manager del Real Madrid, premiato come miglior allenatore della stagione 2023-24, ha disertato la cerimonia in segno di protesta per la mancata vittoria di Vinicius Jr, al pari degli altri rappresentanti dei Blancos. Riceverà presto il suo riconoscimento, ma non sul palco parigino.