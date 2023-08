Conte si rilassa in Liguria in attesa di scoprire il suo futuro

Antonio Conte aspetta sviluppi sulla questione Spalletti-Italia e si sta godendo le vacanze estive al mare. Non nella sua Puglia, nel Salerno, ma in Liguria. L’allenatore è senza panchina, archiviata l’esperienza al Tottenham. Al momento si sta rilassando anche sui social, dove ha postato una foto mentre è sdraiato su una tavola da Sup. Non mancano tanti attestati di stima da parte dei suoi follower, del tipo “ti aspettiamo in nazionale mister“ o "torna a casa“. Non solo. “Antò è finita in acqua la pallina…?“, gli ha scritto scherzosamente Ciro Ferrara ricordando la passione per il golf.