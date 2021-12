La Roma vince ancora e attacca la zona Champions

Roma - Quarto successo consecutivo in campionato per la Roma di Spugna e attacco concreto al secondo posto (zona Champions), ora distante soltanto due punti vista la sconfitta del Sassuolo (2-0) contro la Juventus e con il calendario che per il prossimo match segna il super derby con la Lazio, reduce tra l'altro dalla prima vittoria in campionato contro il Verona. Nella gara di Bogliasco contro la Samp le giallorosse l'hanno vinta allo scadere, per la precisione al 93': Giugliano calcia in porta e il pallone termina in rete complice una deviazione di Novellino, che va a spezzare l'equilibrio creatosi con il gol di Lazaro prima e quello di Tarenzi dopo. “Siamo state al comando durante tutta la partita e, come al solito, avremmo potuto fare anche altri gol per chiuderla – ha dichiarato Spugna – Sapevamo che la Sampdoria poteva crearci delle difficoltà in qualsiasi momento, e sulla loro rete saremmo dovute essere più brave nella gestione del pallone. La cosa positiva di questa partita è stata di averci creduto fino alla fine. Sono arrivati tre punti molto pesanti per la classifica”.