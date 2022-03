Roma a un passo dalla vetta, Spugna: “Contro la Juve senza paura"

ROMA - La Roma continua a vincere e con il successo ai danni dell' Inter mette in cassaforte la 9a vittoria consecutiva in questa Serie A 2021-22. Le giallorosse di Spugna totalizzano 37 punti in classifica e si piazzano da sole al secondo posto, in attesa del tentativo di aggancio alla capolista Juventus sabato 5 marzo alle 14.30 a Vinovo. Contro le nerazzurre di Guarino la Roma gioca una partita perfetta, coronata dalla rete di Andressa , brava a trasformare da calcio di rigore, e dal gol di Giugliano con un tiro dal limite. La formazione capitolina, in questo campionato, ha segnato ben sette reti da fuori area, almeno tre in più di qualsiasi altra squadra. Ennesima prestazione positiva per Haavi : è l'unica giocatrice di Serie A femminile a vantare almeno tre gol e tre assist da inizio 2022.

Spugna: “La Juve? Prepareremo la gara con la massima attenzione”

“È stata una grande partita – dichiara al termine dell'incontro il tecnico giallorosso Spugna – Non avevamo avuto tanto tempo per preparare una gara così importante e difficile. Le ragazze hanno gestito il match con intelligenza. C’era da controllare tanti momenti, Giugliano ha fatto un gran gol e la cosa ci ha aiutato. L’Inter non ha praticamente mai tirato in porta. Potevamo gestire meglio qualche ripartenza, ma va bene così. Godiamoci questo momento, poi con calma in settimana avremo la possibilità di preparare la Juventus: sarà una bella situazione, bella da vivere, uno scontro diretto, un big match. Lo prepareremo con la massima attenzione”.

Andressa: “Partita difficile con l'Inter, fondamentali i tre punti”

“Era una partita difficile, lo sapevamo – aggiunge la brasiliana Andressa – Era fondamentale fare tre punti, siamo troppo felici. La sconfitta della Juve? Noi non dobbiamo pensare a cosa fanno loro, dobbiamo pensare a cosa facciamo noi. Certo se loro sbagliano è buono per noi, ma se non succede dobbiamo sempre entrare in campo per vincere. Contro la Juventus dovremo fare ancora di più: è prima in classifica ed è la migliore squadra d'Italia”.