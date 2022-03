Serie A, la Roma riapre la corsa Scudetto: Andressa e Giugliano stendono l'Inter

ROMA - La Roma di Spugna vince anche il big match contro l'Inter e, approfittando della sconfitta della Juventus a Empoli, si piazza a quota 37 punti in classifica e accorcia a tre punti dalla vetta a una settimana dallo scontro al vertice proprio contro le bianconere, prime a quota 40 punti. Per la formazione di Spugna si tratta di una striscia di vittorie importantissima: il successo sulle nerazzurre è infatti il nono consecutivo in campionato e serve anche ad allungare sul Sassuolo, ora in terza posizione (35). Nel primo tempo Bartoli e compagne hanno un leggero predominio sulle avversarie ma faticano a creare occasioni da gol: la più ghiotta arriva quasi al 40' sui piedi di Andressa, che dal limite dell'area calcia forte ma Durante para. Subito dopo Di Guglielmo pasticcia e per poco non fa autorete; allo scadere della prima metà di gioco Bartoli viene atterrata in area e l'arbitro assegna il calcio di rigore: sul dischetto si presenta Andressa, che con il mancino è fredda e precisa e segna l'1-0.