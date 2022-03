Serie A, Juventus-Roma: a Vinovo il big match Scudetto in diretta tv

Scontro al vertice nella 16a giornata di Serie A femminile : sabato 5 marzo alle 14.30, a Vinovo, la Roma di Spugna sfida la Juventus di Montemurro e tenta l'aggancio al primo posto in classifica , ora distante solo tre punti con le bianconere a quota 40 e le giallorosse a 37, reduci da ben nove vittorie consecutive di cui l'ultima in casa contro l' Inter per 2-0 , grazie alle reti di Andressa e Giugliano . Nonostante il passo falso con l' Empoli , che per la Juve rappresenta la prima sconfitta dopo 54 gare disputate, il passato dà ragione alla formazione torinese che ha vinto ognuno dei sei precedenti contro la Roma, compresa la gara di andata che Gama e compagne hanno conquistato in rimonta 2-1, con un punteggio complessivo di 16-2. Juventus (82%) e Roma (81%) sono le due squadre con la più alta percentuale di passaggi completati in questa Serie A; primeggiano, inoltre, per tiri totali (289 le giallorosse, 277 le bianconere) e nello specchio (112 per le capitoline, al pari del Milan, 108 per le piemontesi). A caccia di gol Cristiana Girelli , che nell'ultima sfida casalinga di campionato della Juventus contro la Roma ha segnato una doppietta (4-1 il 12 dicembre 2020). Tuttavia, l'attaccante conta cinque gol all’attivo in questa Serie A in 11 gare disputate; nella passata stagione, dopo lo stesso numero di presenze, le reti erano più del doppio (12). Benedetta Glionna e Agnese Bonfantini sono due ex del match: la prima conta finora due reti, la seconda due gol e altrettanti assist.

Partita in diretta tv

L'incontro clou di questa giornata verrà trasmesso in diretta e in esclusiva in chiaro su La7d (canale 29 del digitale terrestre) con la telecronaca di Laura Gobbetti e Martina Angelini. Sul sito di La7 sarà possibile rivedere l'incontro così come gli highlights di tutti i match della sedicesima giornata della serie A TimVision.

Lungo stop per Ciccotti: “Torno presto, più forte di prima”

Lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro per Claudia Ciccotti, già sottoposta a intervento chirurgico. “Caro amico pallone, questa volta mi hai fatto un bello scherzetto, mettendomi di fronte un nuovo ostacolo – ha scritto la centrocampista – É stato un duro colpo, un pugno improvviso dritto in piena faccia che mi ha travolto, facendomi cadere a terra. In questo momento sto provando sentimenti contrastanti: da una parte la voglia di mollare tutto e dall'altra quella di ripartire e tornare il prima possibile, iniziando già il conto alla rovescia. Il primo passo da fare è quello di accettare la situazione così da poter reagire e ripartire. Non sarà facile certo, e so che dovrò scavare dentro di me per trovare tutta la forza, la determinazione e il coraggio necessari per affrontare tutto questo, ma ogni messaggio di affetto che sto ricevendo e la vicinanza della mia famiglia, dei miei amici, delle mie compagne e di tutta la società Roma mi sta aiutando a farlo. Per cui ti prometto, amico mio, che tornerò più forte di prima, ma non perché improvvisamente segnerò 200 goal o non sbaglierò nemmeno una scelta o un passaggio in campo, ma perché sarò consapevole di essere stata in grado di rialzarmi di nuovo, di avercela fatta anche questa volta, nonostante tutte le difficolt?. Quindi aspettami che torno presto”.

Napoli in trasferta a Milano, la Lazio ospita il Sassuolo

La 16a giornata di Serie A femminile si apre sabato 5 marzo alle 12.30, con il lunch match tra Sampdoria e Fiorentina. A seguire, alle 14.30, Juve-Roma e Verona-Empoli, con le toscane che dopo la grande impresa contro la capolista (battuta 2-1) tenteranno certamente di ripetersi per proseguire al meglio la corsa salvezza. Domenica 6 marzo, invece, alle 12.30 c'è Lazio-Sassuolo, mentre alle 14.30 è la volta di Milan-Napoli e Inter-Pomigliano, con quest'ultimo che vede il ritorno in panchina di Manuela Tesse.