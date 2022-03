Serie A femminile, Sassuolo-Roma per un posto in Champions

ROMA - Ultime ore di countdown per la 18a giornata del campionato di Serie A femminile, che vede la Roma di Spugna andare in trasferta a Sassuolo, per continuare la corsa Scudetto e consolidare un secondo posto in classifica che vorrebbe dire, per la prima volta in assoluto, Champions League. Le giallorosse hanno vinto ben cinque confronti su sei contro le neroverdi, compreso quello nel match di andata di quest'anno – lo scorso 31 ottobre – che ha visto protagonista Pirone con una doppietta decisiva (l'incontro è terminato 2-0 a favore di Bartoli e compagne). La Roma viene da un pari assai stretto con il Milan, che però è valso l'11° risultato utile consecutivo in A, con nove vittorie e due pareggi (l'altro con la Juventus). Emiliane (248) e capitoline (215) sono due delle tre squadre che contano più recuperi offensivi in questo campionato, meglio solo le bianconere di Montemurro (253). La formazione di Piovani, però, è quella che ha sfruttato meglio tali occasioni, con sette reti all'attivo. Le ragazze di Spugna dovranno fare i conti con un Sassuolo coriaceo, trascinato da elementi come Dubcová, Cantore e Clelland, tre giocatrici che contano rispettivamente 7 gol e 6 assist, 8 gol e 5 assist, 10 gol e 3 assist. Infine, occhio a Glionna: il Sassuolo potrebbe diventare la prima squadra contro cui l'esterno classe '99 va a segno con tre maglie differenti, Juventus, Empoli e Roma.