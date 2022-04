Serie A, per la 19a giornata la Roma ospita il già retrocesso Verona

ROMA - La Roma di Spugna scende in campo per la 19a giornata del campionato di Serie A, e affronta il già retrocesso Hellas Verona con l'obiettivo di portare a casa i tre punti e consolidare il secondo posto in classifica. Posizione che consente di continuare a sognare lo Scudetto e che, soprattutto, permette di guardare alla UEFA Women's Champions League. Le giallorosse hanno vinto cinque dei sette precedenti in Serie A contro il Verona; completano il bilancio due successi gialloblu. La formazione capitolina, che nella scorsa giornata ha battutto il Sassuolo 3-0, sta vivendo la sua miglior serie di imbattibilità in campionato, con 12 risultati utili su 12 gare di cui 10 vittorie e 2 pareggi. Nel periodo (cioè dalla 7a giornata in avanti) la Roma è l’unica squadra che non ha perso neanche un incontro nella competizione e quella che ha ottenuto più punti (32). Altro dato interessante quello relativo ai primi tempi di gioco, con Bartoli e compagne che in questo caso sarebbero prime in graduatoria a quota 39 punti. Glionna, ex della partita e fresca di doppietta contro le emiliane di Piovani, ha realizzato la sua ultima marcatura multipla casalinga in Serie A proprio contro il Verona, l’8 maggio 2021 con l’Empoli.