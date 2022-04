Roma spedita verso la Champions. Spugna: “Grande forza del gruppo”

ROMA - Obiettivo Scudetto praticamente sfumato per la Roma, che vede la Juventus a un punto dalla conquista dell'ennesimo campionato ma la storica qualificazione in Champions League davvero a un solo passo dopo i tre punti preziosi conquistati sul campo della Fiorentina. A Firenze Spugna risolve la gara per 3-2 con la marcatura di Roman Haug, che torna al gol dopo il centro contro il Verona lo scorso 3 aprile: anche qui la giocatrice norvegese era subentrata in corsa. Con il successo sulla squadra viola la formazione capitolina – che sabato 30 aprile è impegnata con il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Empoli, battuto all'andata in trasferta per 1-0 – conquista ben 23 punti in nove match nel 2022, con la bellezza di 25 reti all'attivo. Quanto alla rete di Di Guglielmo, che apre la gara del Bozzi, si tratta della terza marcatura in Serie A per il difensore giallorosso. Bartoli e compagne saranno chiamate a blindare il secondo posto in classifica contro la Sampdoria al Tre Fontane tra due settimane.