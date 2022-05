Juve Women: Barbara Bonansea prolunga fino al 2024

Barbara Bonansea sarà bianconera fino al 2024. La giocatrice della Juve ha infatti rinnovato il contratto, come annunciato sul sito ufficiale del sodalizio torinese. Bonansea è la terza giocatrice con più presenza nella storia del club, con 122 cap, ed è la seconda più prolifica dietro a Cristiana Girelli , con 65 segnature. Praticamente, un gol ogni due partite per l'esterna.

Bonansea-Juve: già otto trofei in bianconero

Con assist e gol, Barbara Bonansea concorre sempre in modo forte alla conquista di trofei da parte della Juve. Siamo a quota otto e nel prossimo weekend, se arriverà lo scudetto matematico, arriveremo a nove. Poi ci sarà la finale di Coppa Italia per cercare il double e di aggiornare ulteriormente questa statistica. In caso di titolo nazionale, sarebbe il quinto consecutivo. In Coppa Italia, nelle semifinali contro il Milan, Bonansea ha contribuito con uno splendido gol, alla vittoria.

Bonansea: “Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia”

Barbara Bonansea è un'altra di quelle giocatrici della Juve sempre affamata di nuovi trofei. Come ha sottolineato ieri: “Abbiamo tutte l'amaro in bocca per la Champions League, ma se guardo alla stagione è ottima. Mancano tre partite e, con i dovuti scongiuri, speriamo di portare a casa gli obiettivi che ci siamo prefissate all'inizio. Non era scontato arrivare così, siamo molto felici e speriamo di farcela”.