Roma femminile, la protesta in curva stravolge la festa scudetto

ROMA - Non era la passerella che la Roma femminile si aspettava quella andata in scena all'Olimpico, dove le giallorosse sono state celebrate dal club per lo storico scudetto appena conquistato. Una festa che ha dovuto subire un cambio di programma in corsa a causa della protesta dei tifosi in occasione della sfida di campionato tra la squadra di José Mourinho e la Salernitana.