Spugna premiato da Ulivieri: Panchina d'oro per il tecnico della Roma femminile

ROMA - Dopo aver affiancato una Coppa Italia al secondo scudetto di fila vinto con la sua Roma femminile, la stagione si chiude con un'altra piccola grande soddisfazione per Alessandro Spugna che ha finalmente ricevuto a Rimini il premio per la 'Panchina d'oro' 2022/23 non ritirato a suo tempo a Coverciano perché impegnato con la squadra giallorossa in Champions League.