Juve-Roma femminile allo Stadium: oltre 30mila spettatori per la sfida dell'anno

A cinque anni di distanza, il calcio femminile torna all'Allianz Stadium. Da Juve- Fiorentina nel 2019 a Juve-Roma , in programma per domenica 13 alle 15:30. Oltre 30mila spettatori a Torino per quella che sarà la sfida dell'anno .

La partita sarà visibile in 110 Paesi in tutto il mondo. In Italia sarà possibile seguire Juve-Roma femminile su Rai 2 e in streaming su Dazn e Rai Play. Le due squadre negli ultimi anni si sono divise il dominio del calcio femminile in Italia. Alla Roma gli ultimi due scudetti, alla Juventus i precedenti cinque. Entrambe arrivano al big match dopo l'esordio positivo nella Champions League femminile: 1-0 delle giallorosse contro la corazzata Wolfsburg, stesso risultato della squadra di Canzi a Oslo contro il Valerenga.

Juve, le parole di Cristiana Girelli

Diverse giocatrici della Juventus erano in campo anche cinque anni fa contro la Fiorentina, tra cui Cristiana Girelli, uno dei simboli delle bianconere: "L'emozione la sentivamo già prima di scendere in campo. Nel riscaldamento lo stadio era già pieno. E poi l'ingresso con mia nipote mano nella mano, il calcio d'inizio, l'atmosfera intorno. Mi ricordo tutto, nonostante siano passati cinque anni. Mi auguro di rivivere quelle emozioni domenica, magari ancora più belle".