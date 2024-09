Juve-Roma femminile all'Allianz Stadium, Cappelletti: "Sarà straordinario"

La partita tra Juventus Women e Roma Femminile, valida per la sesta giornata del campionato di Serie A femminile eBay e in programma domenica 13 ottobre alle 15:30 (diretta Rai 2, RaiPlay e Dazn), si giocherà all'Allianz Arena di Torino. Ad annunciarlo è stato il club bianconero con un comunicato ufficiale e la presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica Federica Cappelletti ha commentato: "Sarà una giornata straordinaria per tutto il movimento. Juventus-Roma all'Allianz Stadium è l'occasione per mostrare ancora una volta al mondo il nostro prodotto, con la sfida tra due club che hanno scritto la storia della Serie A femminile e continuano a essere ambasciatori del calcio italiano in Europa. Le calciatrici e il nostro campionato meritano grandi stadi, e sono convinta che questa partita sarà anche l'occasione per tante famiglie di avvicinarsi al calcio femminile e vivere una domenica indimenticabile".