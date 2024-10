Roma-Wolfsburg, Champions League femminile: la decide Giugliano, rivivi la diretta

La Roma resiste e batte il Wolfsburg per 1-0 : grande vittoria delle giallorosse e tre punti portati a casa grazie al rigore segnato nel primo tempo dal capitano Manuela Giugliano . Grande prestazione delle ragazze di Spugna nella prima frazione. Crescono le tedesche nella ripresa dove prendono due traverse e obbligano Ceasar a un paio di miracoli. Ma non basta per abbattare il muro delle giallorosse.

21:00

Ceasar nominata Player of the Match

Il portiere della Roma Camelia Ceasar è stata nominata dalla Uefa Player of the Match: clean sheet e cinque parate decisive per la romena.

20:50

UWCL, quando gioca la Juve

Parte bene la Roma, domani ci sarà l'esordio dell'altra italiana qualificata ai gironi di UWCL, la Juventus: la squadra di Canzi giocherà a Oslo contro il Valerenga alle 21.

20:40

UWCL, il girone della Roma: vince il Lione

Il Lione rispetta le aspettative e batte agilmente il Galatasaray: 3-0 per le francesi grazie alla doppietta di Diani e il gol di Gilles.

20:36

90' + 4' - Finisce la partita

Termina la sfida tra Roma e Wolfsburg: vittoria stoica delle giallorosse che resistono e vincono 1-0 grazie al rigore segnato da Manuela Giugliano.

20:30

88' - Giacinti sfiora il raddoppio con il pallonetto

Riparte veloce la Roma e Grecci mette un filtrante delizioso per Giacinti: l'ex Milan tenta il pallone, Frohms la mette in angolo. Nulla da corner.

20:29

87' - Assedio Wolfsburg

Ora è un vero e proprio assedio del Wolfsburg: prima Brand in piena area calcia, ma il tiro viene respinto da tre giallorosse che si sono immolate. Sulla respinta ci prova dalla distanza Rabano, blocca Ceasar.

20:27

85' - Occasione per Giacinti

Subito occasione per la neo entrata Giacinti: batte veloce la rimessa laterale la Roma per imbucare Giacinti che sfila alle spalle della difesa. Calcia ma il tiro viene deviato, blocca Frohms.

20:20

78' - Doppio cambio della Roma

Doppio cambio della Roma: escono Dragoni e Giugliano, entrano Pilgrim e Troelsgaard.

20:17

75' - Il miracolo di Ceasar salva la Roma

Ancora una volta decisiva Ceasar: uno-due in area del Wolfsburg che libera Endmann al tiro a tu per tu con il portiere giallorosso. L'ex Brescia respinge il tiro dell'avversaria con una grande parata.

20:16

74' - Occasione per la Roma

Splendida combinazione della Roma a centrocampo tra Dragoni e Haavi: giallorosse che trovano lo spazio e ripartono poi con Giugliano. Il capitano cerca l'imbucata, pallone ribattuto, allora calcia Dragoni dal limite dell'area, palla alta.

20:10

68' - Seconda traversa del Wolfsburg

Ripartenza del Wolfsburg che porta al tiro dal limite dell'area della neo entrata Endemann: tiro che si stampa sulla traversa. Brava poi Kumagai ad anticipare le avversarie e spazzare il pallone.

20:08

66' - Hegering calcia dalla distanza

Hegering ci prova ancora, stavolta con i piedi e dalla lunghissima distanza, dopo aver saltato Giugliano: destro potente ma centrale, blocca Ceasar.

20:02

60' - Ceasar salva la Roma

Ancora Hegering salta più in alto di tutti sugli sviluppi di un calcio d'angolo; stavolta mira sul primo palo, ma Ceasar respinge con un grande intervento.

19:58

56' - Haavi pericolosa

Grande occasione per Haavi che salta Wilms poi in area calcia da ottima posizione: brava Frohms a respingere con i piedi.

19:54

52' - Traversa del Wolfsburg

Grande occasione per il Wolfsburg: da calcio d'angolo, Hegering di testa stampa il pallone sulla traversa. Tedesche vicine al pareggio.

19:52

50' - Grande occasione per il Wolfsburg

Bella palla tagliata rasoterra di Brand dalla destra: cross che sfila per tutta l'area di rigore, sul secondo palo stava arrivando l'ex Juve Beerensteyn, ma Thogersen salva la Roma.

19:47

46' - Inizia il secondo tempo

Inizia il secondo tempo della sfida tra Roma e Wolfsburg: primo possesso della ripresa per le giallorosse. Doppio cambio delle tedesche: escono Jonsdottir e Blomqvist, entrano Hendrich e Brand.

19:35

UWCL, l'altro risultato nel girone della Roma

Nel frattempo si sta giocando l'altra partita del girone della Roma: il super favorito Lione sta vincendo contro il Galatasaray per 2-0 grazie ai gol di Diani e Gilles.

19:31

45' - Finisce il primo tempo

Termina il primo tempo di Roma-Wolfsburg: giallorosse avanti grazie al rigore segnato da Manuela Giugliano.

19:25

39' - Giugliano pericolosa

Stavolta si mette in proprio Giugliano che raccoglie il pallone in area e da posizione defilata cerca il tiro: palla di poco al lato a causa di una deviazione. Da corner il pallone arriva sui piedi di Dragoni che calcia al volo, respinge la difesa tedesca.

19:23

37' - Haavi vicina al raddoppio

Attacca ancora la Roma: bel cross di Giugliano dalla destra, Wilms sbaglia il rinvio e il pallone scivola sui piedi di Haavi che da ottima posizione la mette fuori.

19:22

36' - Grande occasione per la Roma, ma è fuorigioco

Bell'imbucata dalla trequarti per Viens che sfila sulla sinistra, calcia di esterno e la palla sfila di poco al lato. Azione che però è stata fermata dal fuorigioco della romanista.

19:13

27' - Punizione per il Wolfsburg

Punizione dalla trequarti per il Wolfsburg: cross tagliato di Blomqvist, ma Di Guglielmo respinge di testa.

19:06

20' - Occasione per la Roma

Bella combinazione tra Di Guglielmo e Giugliano con il capitano che allarga la palla per Haavi: dalla sinistra la norvegese fa partire un tiro cross insidioso, serve la mano di Frohms per respingerlo e metterlo in angolo. Nulla da corner.

19:03

17' - Linder ci prova dalla distanza

Prova a reagire il Wolfsburg: il terzino Linder prova a impensierire Ceasar con un tiro cross dalla distanza, pallone che finisce di molto fuori.

19:00

14' - Giugliano non sbaglia il rigore: 1-0 per la Roma

Wilms respinge un traversone di Giugliano con il braccio: nessun dubbio per l'arbitro, è rigore. Sul dischetto si presenta l'ex Brescia che non sbaglia e porta in vantaggio la Roma.

18:57

11' - Wolfsburg in attacco

Primi dieci minuti di proiezione offensiva del Wolfsburg, che ha passato questa prima fase prevalentemente nella metà campo della Roma. Attacca sulla sinistra con Linder che mette il pallone per Jornsdottir: Minami in scivolata anticipa l'avversaria.

18:50

Roma-Wolfsburg, dove vederla

La sfida tra Roma e Wolfsburg è visibile in diretta streaming su Dazn e gratuitamente sul canale Youtube dell'emittente tv.

18:49

3' - Contropiede della Roma

Roma in avanti con il contropiede guidato da Di Guglielmo che cede il pallone ad Haavi: ala norvegese va al tiro ma viene deviato, palla tra le braccia del portiere.

18:46

1' - Inizia la partita

Inizia la sfida tra Roma e Wolfsburg: primo possesso per le tedesche.

18:30

Roma-Wolfsburg, i precedenti

Roma e Wolfsburg tornano ad affrontarsi nei giorni della UWCL dopo la doppia sfida nel 2022, anno del debutto delle giallorosse nella competizione: 4-2 in Germania, 1-1 al Tre Fontane.

18:20

"Dovremo essere vicini alla perfezione"

Le parole di Alessandro Spugna a Uefa.com nel pre partita: "Dovremo essere vicini alla perfezione se vogliamo surclassare una squadra che considero tra le più forti d'Europa. Abbiamo molti giocatori forti e, quando hai molti giocatori forti, non è un problema chi inizia... Tutti devono essere pronti. Giacinti potrà aiutarci nella partita".

18:10

La conferenza di Giugliano

Manuela Giugliano ha parlato così nella conferenza pre partita: “Siamo molto tranquille e serene, perché rispetto all’inizio del campionato stiamo riuscendo a dimostrare in campo il nostro gioco. È arrivato un punto (nell’ultima gara contro l’Inter, ndr) ma guardiamo alle cose positive, stiamo lavorando bene e c’è tanto entusiasmo. Siamo convinte di poter migliore le nostre prestazioni. Se siamo qua a ancora giocarci la Champions League è perché ce lo siamo meritate, perché abbiamo vinto il campionato e perché abbiamo passato il turno preliminare e siamo contente e non vediamo l’ora di iniziare questo percorso. A livello di squadra siamo cresciute tanto. Quando ti confronti con squadre molto più forti il livello si alza automaticamente e si prende consapevolezza e migliori a prescindere. Ad oggi la squadra è migliorata tanto. A livello personale in questo momento sono serena e contenta e so di poter migliorare ancora e mi tengo quanto fatto finora”.

18:00

La formazione ufficiale del Wolfsburg

WOLFSBURG (4-2-3-1): Frohms; Wilms, Minge, Hegering, Linder; Huth, Lattwein; Jonsdottir, Blomqvist, Beerensteyn; Popp. All: Stroot.

17:55

Roma, la formazione ufficiale

ROMA (4-3-1-2): Ceasar; Di Guglielmo, Minami, Linari, Thogersen; Greggi, Kumagai, Giugliano; Dragoni; Haavi, Viens. All: Spugna.

17:50

Cresce l'attesa per Roma-Wolfsburg

Tutto pronto al Tre Fontane per la sfida tra la Roma e il Wolfsburg: fischio d'inizio in programma alle 18:45.

Stadio Tre Fontane - Roma