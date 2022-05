"Matthias Ginter ha scelto il Friburgo: prenderà il posto di Schlotterbeck"

'Bild': "Ginter ha scelto di tornare al Friburgo"

Tra questi Matthias Ginter, che sembra aver preso una decisione piuttosto sorprendente per il proprio futuro. Secondo quanto riporta la Bild, infatti, l’esterno della nazionale tedesca, che aveva deciso da tempo di non rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno con il Borussia Moenchengladbach, avrebbe deciso di tornare nel club che lo ha cresciuto, il Friburgo. Con il ritorno di Ginter, che solo poche settimane fa aveva anticipato "tempi lunghi" per la propria scelta, i bianconrossi riuscirebbero a colmare immediatamente l’uscita di Nico Schlotterbeck, il giovane difensore classe ’99 che dopo la decisione di non rinnovare il contratto è stato acquistato dal Borussia Dortmund, che ne ha già ufficializzato l’arrivo.