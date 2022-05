Mbappé, il rinnovo con il Psg 'costa' più di 350mila followers

PARIGI (FRANCIA) - Se il suo conto in banca ne beneficerà di certo, con un contratto da nababbo fino al 2025, il rinnovo con il Psg 'costa' però più di 350mila followers su Instagram a Kylian Mbappé. Tanti sono i 'seguaci' persi dall'attaccante francese che è passato da 71,6 a circa 71,2 milioni di followers dopo l'annuncio della sua decisione, come fanno notare gli spagnoli di 'El Chiringuito Tv' sottolineando come "il madridismo passa oltre Mbappé".