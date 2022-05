Mbappé, Stoichkov trolla il Real: "Decisione da Pallone d'Oro"

PARIGI (Francia) - "Amo Parigi, qui ho ricevuto il mio Pallone d'Oro. E ora sono con il futuro Pallone d'Oro Kylian Mbappé. Grande decisione quella di restare al Psg ". Firmato Hristo Stoichkov , ex attaccante bulgaro del Barcellona, in Italia con la maglia del Parma nella stagione 1995-1996, in una foto postata su Instagram accanto al forte attaccante scuola Monaco, che ha scelto di rifiutare la proposta del Real Madrid e di proseguire la propria avventura nella capitale francese.

Mbappé-Psg, stoccata di Stoichkov al Real Madrid

La notizia del rinnovo di Mbappé con il Psg ha mandato su tutte le furie il Real Madrid, che si considerava prossimo al suo acquisto, e più in generale la Liga si è apertamente schierata contro questa operazione, considerata non sostenibile da un punto di vista finanziario. In Spagna viene criticata la gestione Al-Khelaifi e la negligenza dell'Uefa sui bilanci in rosso del club transalpino e, in questo contesto, le parole di Stoichkov assumono una duplice valenza: non solo l'ammirazione per il talento cristallino di Mbappé, in molti leggono tra le righe una stoccata agli ex rivali Blancos.

"Mbappé ha rifiutato una cifra record dal Real Madrid"