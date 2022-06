"Il Tottenham pensa anche alla difesa: in arrivo Spence aspettando Bastoni"

Il mercato estivo deve ancora iniziare ufficialmente, ma ci sono club che hanno già messo a segno acquisti importanti, come Napoli e Tottenham, che hanno rinforzato i rispettivi organici con due volti nuovi.

Tottenham scatenato sul mercato: arriva anche Spence Khvicha Kvaratskhelia e Mathias Olivera gli acquisti in casa azzurra, mentre gli Spurs hanno messo sotto contratto il portiere Fraser Forster e soprattutto Ivan Perisic, strappato a scadenza di contratto alla concorrenza della Juventus e dell’Inter che ha incassato il rifiuto del giocatore alla proposta di rinnovo. Per il Tottenham è però in arrivo il terzo acquisto, quello del difensore Djed Spence.

"Gli Spurs chiudono per Spence" Come riporta l''Express' il ds degli Spurs Fabio Paratici è ai dettagli con il Middlesbrough per l’acquisto del difensore londinese classe 2000, reduce da una stagione in prestito al Nottingham Forest, contribuendo al ritorno in Premier dei Reds dopo 23 anni di assenza. Spence è un terzino destro adattabile anche al centro della difesa, che prima di approdare al Nottingham aveva giocato titolare per tre stagioni con il Boro.