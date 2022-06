Dalla Francia: "Tchouameni ha scelto il Real Madrid"

Mentre il calcio italiano sta per riabbracciare Paul Pogba , vicino al ritorno alla Juventus sei anni dopo la decisione di rivestire la maglia del Manchester United , due delle big d’Europa, Psg e Real Madrid, si stanno sfidando all’ultimo rilancio per colui che è considerato l’erede del campione del mondo 2018, Aurelien Tchouameni .

Il centrocampista francese di origini camerunesi in forza al Monaco è di fatto sicuro di lasciare il Principato nel corso della prossima estate, ma intanto ha risposto alla chiamata della Francia per le partite di Nations League : solo dopo che gli impegni con la nazionale saranno alle spalle dovrebbe arrivare la decisione definitiva del giocatore e del suo entourage.

Intervistato da 'Téléfoot', il giocatore ha dichiarato di non essere turbato dall’ asta venutasi a creare attorno al proprio cartellino: “Non sono turbato da ciò che si dice su di me e dalle voci di mercato, perché ho sempre sognato di trovarmi in una situazione di questo tipo. Se sei seguito dalle più forti squadre del mondo vuol dire che stai facendo buone cose. Comunque non ho ancora deciso dove andrò a giocare”.

"Tchouameni rifiuta il Psg: futuro al Real Madrid"

Secondo quanto riportato proprio da 'Téléfoot', tuttavia, Tchouameni avrebbe sciolto le proprie riserve in favore del Real Madrid, la prima squadra a spingersi fino agli 80 milioni, la cifra richiesta dal Monaco in prima battuta per cedere il giocatore. Vano sarebbe quindi stato il rilancio del Psg fino a 100 milioni. Entrambi i club si sono mossi per il franco-camerunese dopo aver rinunciato a Pogba. Per il presidente Perez, dopo la delusione del mancato arrivo di Mbappé, potrebbe quindi essere in arrivo la rivincita sui campioni di Francia…