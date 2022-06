Pogba: "Non preoccuparti del futuro, sfrutta al meglio il presente"

Cresce l'attesa dei tifosi della Juventus di riabbracciare Paul Pogba , pezzo pregiato del mercato estivo liberatosi a parametro zero dal Manchester United. Sul centrocampista francese, nelle ultime ore, sembrerebbero essere piombati anche Real Madrid e Paris Saint-Germain, ma le trattative per il "PogBack" sono a buon punto tanto da far ipotizzare un possibile annuncio del ritorno in bianconero già dai prossimi giorni. Al momento Pogba resta in attesa e sui social fa sognare i tifosi.

Pogba: "Dai il massimo per il presente"

L'ultimo post su Instagram del centrocampista francese, infatti, mostra un Pogba sospeso tra il presente, la vita di tutti i giorni, e il futuro che sembra essere a portata di mano. Ma manca ancora qualcosa. L'ex bianconero, pubblicando una serie di scatti che lo ritraggono pensieroso ma sempre sorridente, ha infatti scritto: "Non preoccuparti se il furo non è ancora arrivato, preoccupati del momento che vivi ora e dai il massimo per questo". Il post, come avvenuto per tutti i recenti pubblicati dal francese, è stato preso d'assedio dai tifosi della Juventus che hanno commentato all'unisono col hashtag "PogBack".

Pogba: "Odio perdere, ambizione è la mia forza"

In una recente intervista a TF1, Pogba ha ribadito il suo essere ambizioso e la sua voglia di essere sempre un vincente: "Odio perdere, è così fin da quando ero piccolo. L’ambizione è sempre stata la mia forza. Sono cresciuto, ma questa mentalità resta ancora la mia forza. L’ho presa più da mio padre, mi ha sempre detto di essere il migliore, di non accettare che qualcuno possa essere più bravo e più forte di me. Dovevo dominare, lavorare più forte". Il francese ha poi aggiunto: "La mia forza? La famiglia, è una certezza. La mia è una grande famiglia, mia madrea ha fatto tutto da solo perché i miei sono divorziati. Ci ha regalato una grande infanzia, nonostante le condizioni difficili".