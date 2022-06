Dalla Spagna: "Telenovela finita, accordo per Tchouameni al Real"

È ormai a un passo dal concludersi la telenovela di mercato che riguarda Aurelien Tchouameni , il centrocampista stella del Monaco che era finito anche nel mirino della Juventus . Definito il " nuovo Pogba ", il classe 2000 sarebbe ormai a un passo dal Real Madrid , come svelato da AS. Il francese, infatti, avrebbe raggiunto un accordo preliminare con i Galacticos, con Ancelotti che sarebbe pronto ad abbracciare un nuovo e importante rinforzo.

Tchouameni-Real, c'è l'accordo

Come sottolineato dagli spagnoli di AS, l'entourage di Aurelien Tchouameni avrebbe raggiunto l'accordo preliminare col Real Madrid beffando, quindi, il Paris Saint-Germain. Ancora scottati dall'esito della trattativa con Mbappé, che ha deciso di rinnovare con i parigini nonostante la parola data ai madrileni, i Galacticos hanno optato per un'accelerata decisa sul centrocampista del Monaco per evitare un nuovo sgarbo. Secondo quanto si apprende dalla Spagna, ci sarebbe già stata la stretta di mano tra le parti, ma non ci sono ancora i dettagli sulla durata del contratto e sullo stipendio che il calciatore percepirà a Madrid. Resta dunque da trovare l'accordo col Monaco, che chiede 80 milioni per Tchouameni, ma col Real che vorrebbe andare al ribasso sui 60 milioni più eventuali bonus.

Tchouameni, il centrocampista del futuro

Quando ci sarà l'accordo nero su bianco, con le firme sui contratti e una nuova maglia blanca a disposizione del classe 2000, Tchouameni sarà coccolato dal Real come pedina fondamentale per il centrocampo che verrà. Mentre la "Santisima Trinidad" formata da Casemiro, Modric e Kroos volge ormai al tramonto, il francese è pronto a prendere le chiavi del centrocampo dei Merengues per formare un nuovissimo trio con Valverde e Camavinga. Un reparto giovanissimo e dal gran talento per Ancelotti, il cui operato nel presente avrà di certo dei risultati di rilievo per il futuro di un Real che affida a tre giovani il gioco di una squadra che dopo la quattordicesima Champions League vinta ha ancora tanta fame di successi.