"Morata, la Juve offre Kean ma l'Atletico rifiuta"

Alvaro Morata torna alla casa base, in quell'Atletico Madrid che lo ha scaricato più volte e che ora dovrà trovare una soluzione per il futuro dell'attaccante. Lo spagnolo, infatti, il 30 giugno terminerà ufficialmente la propria esperienza alla Juventus e ritornerà alla corte dei colchoneros che hanno deciso di non fare sconti ai bianconeri per il riscatto e l'acquisto a titolo definitivo del cartellino della punta.

L'Atletico rifiuta Kean

Nonostante i tanti no ricevuti negli scorsi mesi per lo sconto sull'attaccante, la Juventus ha provato fino all'ultimo a far cambiare idea all'Atletico Madrid. Gli spagnoli sapevano che i 35 milioni richiesti per l'acquisto di Morata erano eccessivi per la Vecchia Signora, ma non hanno fatto un passo indietro. Ecco allora che i bianconeri hanno messo sul piatto una contropartita tecnica, quel Moise Kean che poteva fare al caso dei colchoneros. Ma Diego Simeone non vede l'attaccante azzurro nel proprio scacchiere offensivo, motivo per il quale - secondo quanto riferito da Marca - anche questa opzione è stata subito rispedita al mittente con tanti saluti e il punto esclamativo sulla conclusione, non fortunata, della trattativa. Ora Morata andrà in vacanza, poi a luglio si ritroverà a iniziare la preparazione con l'Atletico consapevole di non essere tra le prime scelte del Cholo.