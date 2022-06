Morata, dichiarazione d'amore ad Alice aspettando il mercato

Morata sospeso tra Atletico Madrid e Juve

Morata, tornato in Italia dopo gli impegni con la Spagna in Nations League, è reduce da un’altra stagione in prestito alla Juventus, la seconda consecutiva dal suo ritorno in bianconero dopo la prima esperienza a Torino, tra il 2014 e il 2016. L’attaccante spagnolo è in attesa di conoscere il proprio futuro: il suo cartellino è di proprietà dell’Atletico Madrid, ma il giocatore non sembra rientrare nei piani dei Colchoneros. La Juventus, che vanta un diritto di riscatto a 35 milioni, ha avviato una trattativa per ottenere uno sconto per il riscatto o per strappare un’altra stagione di prestito.