Kean con Enzo Raiola verso il futuro: “Work in progress”

Un'altra estate in prima pagina per Moise Kean . Probabilmente lontano dalla Juve , ma non dalla scuderia Raiola. Su Instagram, infatti, l'attaccante vercellese ha postato una foto in cui è insieme a Enzo Raiola , il cugino di Mino, che adesso si occupa di curare gli interessi dei giovani italiani. Spegnendo così le voci su un cambio di agenzia. Sono invece apertissimi i giochi sul suo futuro, ma pare essere più che altro tutta una questione di soldi e di incastri giusti da cercare. Non sarebbe in dubbio il fatto che Kean lascerà Torino dopo una stagione piuttosto deludente.

Kean: in Inghilterra su di lui c'è il West Ham

La Juve non vuole rimetterci, l'Everton che è proprietario del cartellino neanche. Difficile accontentare entrambe le squadre. In Premier League, pare esserci il West Ham su Kean, mentre in Francia il Psg non ha dimenticato i lampi fatti intravvedere con la maglia blu-rossa. I dirigenti bianconeri potranno però contare sull'aiuto dei procuratori per districare la matassa.

A conferma di ciò la foto pubblicata su Instagram dal giocatore: c'è Kean con Enzo Raiola e la frase 'Work in progress'. Lavori in corso, insomma. E non potrebbe essere altrimenti visto che siamo all'inizio del calciomercato.

Dicevamo che non è facile soddisfare le parti in causa. Prima di poterlo cedere, la Juve dovrebbe riscattarlo in anticipo dall'Everton e i costi sono cospicui. L'Everton non vuole rinunciare all'obbligo di riscatto: 32 milioni (4 per il secondo anno di prestito + 28, a cui si potrebbero aggiungere anche i 3 di bonus). Chi vuole Kean, dovrà quindi sostenere una spesa di almeno 32 milioni di euro. La soluzione? Forse un prestito con obbligo di riscatto da rimandare ad altre stagioni. Per allontanare lo spettro della minusvalenza.