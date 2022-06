"Manchester United, arriva Antony: Ten Hag chiede altri quattro giocatori"

Secondo quanto riportato dal Sun i dirigenti dello United sono prossimi a volare ad Amsterdam per definire con l’Ajax l’arrivo di Antony , attaccante esterno brasiliano classe 2000. Affare da circa 40 milioni di sterline per un giocatore fortemente voluto dal manager olandese che ha fortemente valorizzato Antony nelle ultime due stagioni ad Amsterdam che hanno visto il giocatore realizzare complessivamente 17 reti e 12 firmare assist.

"La lista di Ten Hag per il nuovo Manchester United"

Arrivato in Olanda dal San Paolo a 20 anni, Antony si è subito ambientato nel calcio europeo al punto da guadagnarsi un posto quasi fisso tra i convocati del ct del Brasile Tite, dopo il debutto nella Seleçao avvenuto nell’ottobre 2021. Quello di Antony, che aveva voluto salutare e ringraziare pubblicamente Ten Hag via social dopo l’annuncio dell’addio del tecnico alla panchina dell’Ajax, è il primo acquisto della nuova gestione tecnica: sempre secondo il 'Sun' il neo manager dei Red Devils avrebbe chiesto alla società altri quattro giocatori, il difensore Jurrien Timber, anch’egli proveniente dall’Ajax, il centrocampista Frenkie De Jong del Barcellona, Christian Eriksen e un portiere di riserva.

Manchester United, quale futuro per Ronaldo?

Sul nuovo Manchester United pesa però l’ombra della decisione sul futuro di Cristiano Ronaldo. Secondo la stampa inglese l’attaccante portoghese, che poco dopo l’annuncio del nuovo corso tecnico sembrava deciso a restare a Old Trafford per un’altra stagione rispettando il contratto in essere, potrebbe non rientrare nei piani di Ten Hag e sarebbe in questo caso pronto a valutare un altro trasferimento, un anno dopo la decisione di tornare allo United ponendo fine al triennio alla Juve, 13 anni dopo l’addio direzione Real Madrid.