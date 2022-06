"Eriksen e il Tottenham più vicini: il danese vuole restare a Londra"

Riscoprirsi uomo mercato, a un anno esatto da un dramma che ha seriamente rischiato di sfociare in tragedia. Christian Eriksen si sta godendo le vacanze, anche se è difficile immaginare che i pensieri del fantasista danese e della sua famiglia non vadano indietro di 12 mesi, a quell’ arresto cardiaco subito il 12 giugno durante Danimarca-Finlandia ad Euro 2020 .

Qatar 2022, la Danimarca di Eriksen vuole stupire

La Danimarca, che ad Euro 2020 seppe spingersi fino alle semifinali anche grazie alla motivazione arrivata dal dramma di Christian, si presenterà infatti tra le outsiders principali al Mondiale in Qatar, ma Eriksen, subito protagonista dopo essere tornato in nazionale, avrà bisogno di vivere una stagione in un top club. Le offerte non mancano, ma l’ex Ajax sembra destinato a far prevalere le ragioni sentimentali.