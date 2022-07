"Cristiano Ronaldo è a Manchester: imminente il colloquio con Ten Hag"

Il tempo del faccia a faccia è arrivato e con esso uno dei momenti più caldi e attesi dell’intera sessione di calciomercato internazionale: Cristiano Ronaldo è arrivato a Manchester dopo il lungo permesso del quale ha goduto per problemi famigliari ed è pronto per il confronto con Erik Ten Hag .

Il Manchester United vuole tenere Ronaldo

Il contenuto del colloquio e soprattutto il suo esito finale, che potrebbero avere ripercussioni importanti sugli equilibri dell'intera sessione di calciomercato estiva, sono tutt’altro che facili da pronosticare. Secondo quanto anticipato già lunedì dalla stampa inglese, infatti, Ten Hag, tornato in Inghilterra domenica sera con la squadra dopo la fine della tournée in Thailandia e Australia, è pronto a ribadire di concerto con la società la volontà che Ronaldo resti allo United, per farne la guida del nuovo corso che sembra essere partito con il piede giusto, almeno stando ai risultati delle prime amichevoli.

Cristiano e l'"ossessione" Champions League

Dall’altra parte Ronaldo potrebbe avanzare i propri dubbi e la volontà di cambiare aria a 12 mesi dal ritorno a Manchester dalla Juventus anche per poter giocare la Champions League. Nelle ultime settimane il nome di CR7 è stato associato, ma senza riscontri effettivi, a diverse grandi d’Europa, dal Bayern Monaco al Chelsea fino al Psg e all’Atletico Madrid. Quest’ultima pare l’opzione più calda anche per la volontà di Ronaldo e della compagna Georgina Rodriguez di tornare in Spagna, ma a complicarla è l'elevato ingaggio del giocatore.