Clamoroso Suarez: sarà compagno di Chiellini dopo il morso?

Luis Suarez sarebbe molto vicino a firmare per i Los Angeles Fc, diventando così compagno di squadra di quel Giorgio Chiellini, a cui dette un morso nella famigerata partita Italia-Uruguay di un po' di anni fa. E dopo aver rischiato di raggiungere l'ex capitano della Juve proprio in bianconero. Niente ritorno in patria, al Nacional, o River Plate come si vociferava: questo secondo l'edizione americana di As, a firma del giornalista Taylor Twellman.

Suarez con Bale: da rivali a compagni Un altro incrocio particolare per Suarez sarebbe quello di Gareth Bale, suo avversario di mille battaglie in Barcellona-Real Madrid. I due andrebbero ora a formare una pericolosissima coppia d'attacco per la competizione nordamericana che continua ad attirare giocatori di fama europei.