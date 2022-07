Best 11 MLS: la stampa inglese inserisce Chiellini e Insigne

Tanti nomi illustri, la quasi totalità con un passato importante nei campionati europei e pure in top team, ma anche un’età media piuttosto elevata. Questa la nuova top 11 della MLS stilata da 'Sun Sport' dopo gli ultimi arrivi che hanno riportato il campionato statunitense al centro delle cronache sportive.

I nuovi campioni della MLS

Del resto in poche settimane negli States sono sbarcati due campioni d’Europa come Giorgio Chiellini e Lorenzo Insigne e un certo Gareth Bale, Mister 100 milioni spesi dal Real Madrid nel 2013 per assicurarselo dal Tottenham e vincitore di cinque Champions League con i Blancos.