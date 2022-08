"Depay vuole il Manchester United: no alla Real Sociedad"

In verità, tuttavia, come riportato da 'Sport', l’attaccante olandese non sembra avere alcuna intenzione di prendere in considerazione la proposta della società di San Sebastian, avendo obiettivi più alti in caso di addio alla maglia del Barcellona. L’ex attaccante del Lione non sembra infatti voler proseguire l’avventura nella Liga, non vedendo nel campionato spagnolo società all’altezza delle proprie aspettative, anche dal punto di vista dell’ ingaggio .

"Depay aspetta il Manchester United"

Lo stesso entourage di Depay, seguito dall’avvocato Sebastien Ledure, non sarebbe neppure al corrente dell’interesse della Real Sociedad, che sembra quindi destinata a dover guardare altrove per rinforzare il proprio attacco. La prima scelta per Depay, in caso di addio al Barcellona, sarebbe quella di approdare al Manchester United dove troverebbe un allenatore connazionale come Erik Ten Hag, ma per i Red Devils, che pur hanno sondato il terreno per Depay, quella dell’attaccante del Barcellona sembra rappresentare al momento solo una soluzione alternativa.

Il Barcellona e l'abbondanza in attacco

Dopo il mancato approdo alla Juventus, che ha optato per Arkadiusz Milik, Depay potrebbe anche restare al Barcellona, in particolare se i blaugrana alleggerissero il monte ingaggi e anche il parco attaccanti con la cessione di Pierre-Emerick Aubameyang al Chelsea. In caso di permanenza al Camp Nou, tuttavia, Depay si potrebbe vedere proposto dal Barça il rinnovo del contratto in scadenza nel prossimo giugno, scenario che non sembra interessare al giocatore, deciso a cambiare aria subito o la prossima estate da padrone del prorpio cartellino.