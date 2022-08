"Antony vuole il Manchester United e rompe con l'Ajax"

È ormai rottura tra Antony e l’ Ajax . I rapporti tra l’attaccante esterno brasiliano e i Lancieri sono ai minimi termini dopo che il club olandese ha rifiutato anche l’ultimo rilancio arrivato dal Manchester United per il giocatore classe 2000, ad Amsterdam dal 2020 e pupillo di Erik Ten Hag che lo ha allenato nelle ultime due stagioni alla Cruyff Arena e punta ad averlo con sé anche nella nuova avventura in Premier League.

Secondo quanto riportato dal 'Mirror' Antony si sarebbe rifiutato di partecipare alla gara che l’Ajax sul campo dell’Utrecht e valevole per la quarta giornata di Eredivisie. Chiara la volontà del brasiliano di forzare la mano al club olandese e al tecnico Schreuder, deciso a fare il possibile per tenere in rosa Antony, nonostante lo stesso tecnico avesse escluso il giocatore dall’elenco dei convocati per il match di settimana scorsa vinto 1-0 sul campo dello Sparta Rotterdam.

"L'Ajax non vende Antony per meno di 90 milioni"

L’Ajax ha rifiutato una proposta superiore agli 80 milioni di euro formulata dal Manchester United per Antony e non sembra voler trattare la cessione del proprio gioiello per una cifra inferiore ai 90 milioni, nonostante sottotraccia i Lancieri stiano trattando con il Chelsea per riportare ad Amsterdam Hakim Ziyech, ai margini nel nuovo corso dei Blues e a propria volta obiettivo, anche se non primario, dello stesso Manchester United per rinfozare il reparto offensivo.

Ajax, Schreuder punge il Manchester United

Lo stesso Schreuder avrebbe fatto presente alla società che l’Ajax, inserito nel girone di Champions League con Liverpool, Napoli e Rangers, non può permettersi altre cessioni dopo quelle di Haller, Grfavenberch e Tagliafico, per non compromettere le ambizioni stagionali prima di rivolgere pubblicamente un messaggio allo stesso Antony, con tanto di venatura polemica verso lo United: “Non capisco perché Antony voglia andare al Manchester United. Noi siamo in Champions, loro no. So che si tratta di un grande club, ma lo è anche il nostro e abbiamo già perso tanti giocatori”.