Gattuso sull'arrivo di Cavani: “Non gioca da tre mesi, staff sanitario deve aiutarlo”

Il Valencia non riesce a ingranare e ieri con l'Atletico Madrid ha perso la seconda partita consecutiva. È già sulla graticola l'allenatore ex Napoli Gennaro Gattuso, che però confida sui nuovi arrivi che ancora non hanno avuto la possibilità di giocare o che ancora devono essere ufficializzati. Uno dei colpi della campagna acquisti è Edinson Cavani, che dopo il Psg tenta l'avventura in Spagna. L'ex attaccante azzurro proverà ancora una volta a diventare Matador.