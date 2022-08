"Psg, non solo Fabian Ruiz: preso Soler dal Valencia di Gattuso"

PARIGI - Il Paris Saint-Germain, nel giorno dell'affondo decisivo per Fabian Ruiz, partito per Parigi per visite e firma, assesta un altro colpo: Carlos Soler dal Valencia di Gattuso, che ha appena preso Cavani. Una doppietta di qualità per il centrocampo di Galtier, che in conferenza stampa ha annunciato la cessione di Paredes alla Juve. Come riporta "As", Valencia e Psg hanno trovato l'accordo per 18 milioni di euro più 2 di bonus. Gli spagnoli hanno provato fino all'ultimo a convincere il giocatore a restare, ma alla fine il fascino e i soldi dei francesi hanno prevalso. Soler firmerà un contratto di cinque anni a cifre nettamente più alte di quelle percepite in Spagna.