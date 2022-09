"Il Psg sfoltisce la rosa: Draxler dice sì al Benfica"

"Draxler al Benfica in prestito secco"

Dopo l’approdo di Leandro Paredes proprio alla Juventus in prestito dallo stesso Psg, la campagna cessioni dei campioni di Francia prosegue con la dismissione di Julian Draxler, trasferitosi proprio al Benfica. A riportare la notizia è Marca secondo la quale la rosa del tencico Roger Schmidt si rinfozerà con il fantasista tedesco, prelevato con la formula del prestito secco per una stagione, quindi senza alcun diritto di riscatto.

Draxler e quel feeling mai scattato con il Psg

Le Aquile, che nelle scorse settimane avevano provato a convincere a trasferirsi in Portogallo Mario Goetze, poi approdato all'Eintracht Francoforte, riceveranno un significativo contributo dal Psg per il pagamento dell’elevato ingaggio di Draxler, sotto contratto con il Paris fino al 2024 per 7 milioni netti. Per l’ex Wolsburg arriva quindi il momento di cambiare aria e provare a rilanciarsi a livello personale dopo sei anni trascorsi al Psg, con tanti titoli in bacheca e poco meno di 200 presenze totali, molte delle quali però da subentrato senza mai riuscire a ritagliarsi un ruolo da protagonista tra le tante stelle della rosa della squadra.