Clamoroso: l'Al-Nassr non può tesserare Ronaldo. Il motivo da una soffiata anonima

La spiegazione del tesseramento non ancora avvenuto, data da una fonte di Riad che ha chiesto l'anonimato , è che il nuovo club del portoghese ha superato il numero di stranieri tesserabili . Nel campionato saudita ogni squadra può averne fino a otto, ma con l'arrivo di Ronaldo l'Al Nassr di Rudi Garcia ne ha nove e quindi prima di poter schierare il plurivincitore del Pallone d'oro deve venderne uno. Tenuto conto che il portiere colombiano ex Napoli Ospina, i brasiliani Luiz Gustavo e Talisca e l'attaccante del Camerun Vincent Aboubakar sono considerati incedibili , la scelta dell'Al Nassr sarà fra uno degli altri quattro. Il maggiore indiziato , secondo quanto ha fatto sapere una fonte del club, è il centrocampista uzbeko Jalaluddin Masharipov che, curiosamente, è anche colui che finora indossava la maglia numero 7 della sqadra gialloblù , che ora passerà sulle spalle di Ronaldo.

Chi farà posto a CR7?

"Ci sono delle trattative in corso per la cessione di uno dei nostri stranieri - ha detto la fonte dell'Al-Nassr -, ma non sono ancora nella fase conclusiva". Ma quando finalmente potrà tesserare Ronaldo, l'Al-Nassr avrà un altro problema da risolvere. Si tratta appunto della squalifica di due giornate comminata al giocatore dalla federcalcio inglese, relativa a quando CR7 fece cadere il telefonino di un tifoso, con una manata, mentre usciva dal campo dopo la sconfitta del Manchester United contro l'Everton. La FA aveva poi specificato, dopo l'addio di Ronaldo ai 'Red Devils', che il provvedimento era valido a livello globale e quindi doveva essere applicato anche nel campionato in cui CR7 fosse andato a giocare. Quindi anche in quello saudita.