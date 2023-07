Maldini jr tra Empoli e Salernitana, Cagliari su Augello

Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la giornata di inaugurazione del calciomercato 2023-2024 si è rivelata subito carica di idee, contatti e trattative . Il venerdì di Rimini ha permesso infatti ai dirigenti presenti alla kermesse di ragionare su nuove operazioni e scambi, consolidando una serie di rapporti. E, così mentre il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino proseguiva i contatti per la ricerca del nuovo portiere, ecco il ritorno annunciato di Marin Pongracic (25). Si tratta di una scelta di cuore: per rientrare, questa volta a titolo definitivo, il difensore si è ridotto di molto l’ingaggio. C’è la fila intanto per Morten Hjulmand (24). Juve, Fiorentina, Roma , Milan hanno dimostrato a più riprese il proprio apprezzamento, alimentando un’asta che si protrarrà per altre settimane. Come raccontato Giovanni Fabbian (20) piace molto, ma l’ostacolo non cambia ed è rappresentato dalla formula visto che il club salentino non vuole prendere giocatori in prestito secco. Lo schema è sempre lo stesso: prestito con riscatto e controriscatto, ad una cifra leggermente superiore. Intanto, il talento dell’Inter resta nel mirino di Frosinone, Bologna e Genoa.

Maldini jr, piste Salernitana e Empoli

A proposito di giovani nerazzurri: il Sassuolo sente di avere in pugno Samuele Mulattieri (22), un’operazione destinata ad andare in porto comunque finisca la vicenda Davide Frattesi (23). Chiaro che se il centrocampista classe ‘99 diventerà nerazzurro, l’arrivo del goleador ex Frosinone diventerà una sorta di acconto. A Rimini era presente anche l’agente di Roberto Gagliardini (29), Giuseppe Riso. Il centrocampista, libero sul mercato dopo l’addio all’Inter, si è promesso al Monza e ieri è stata l’occasione giusta per approfondire con Adriano Galliani i termini del nuovo contratto. Un altro giovane molto discusso è sicuramente Lorenzo Colombo (21). Reduce dall’esperienza di Lecce, impreziosita dal gol salvezza, il calciatore nel mirino del Genoa partirà in ritiro con la squadra, per essere valutato da Stefano Pioli (57). Marco Brescianini (23) è invece destinato al Frosinone: è stato positivo l’incontro di ieri mattina tra il Milan e il direttore dei ciociari, Guido Angelozzi. Anche Daniel Maldini (21) è al centro del mercato. Per il figlio d’arte si prospetta un altro prestito: è testa a testa tra Empoli e Salernitana per provare ad aggiudicarsi il talento del Milan. L’interesse dei campani per il calciatore Maldini jr non preclude però quello per Fabio Miretti (19) della Juve. Il baby bianconero è considerato una delle prime scelte di Morgan De Sanctis.

Cagliari, pressing su Augello

Passiamo all’Atalanta, protagonista di un’operazione lampo con il bosniaco Sead Kolasinac (30) a zero. Il tutto è avvenuto all’insaputa dell’Olympique Marsiglia, club descritto furioso per il comportamento dell’ex Arsenal. I francesi stavano infatti dialogando con l’esterno del rinnovo del contratto e non si aspettavano una mossa del genere. Preso Raoul Bellanova (23), il Torino non molla Marcos Acuña del Siviglia: sul piatto un contratto triennale. Chiusura sul Cagliari che, dopo Ibrahim Sulemana (20), non interrompe i contatti per lo scambio Antonio Barreca (28) - Tommaso Augello (28). Se i sardi vogliono poi davvero Manolo Gabbiadini (31), dovranno accelerare. L’attaccante sta ricevendo offerte importanti da Grecia, Turchia e Arabia Saudita. E Gonzalo Villar (25)? Congelata l’opzione Paok, il centrocampista spagnolo non parteciperà al ritiro della Roma. I suoi agenti continueranno a scandagliare il mercato alla ricerca della migliore soluzione in Italia o all’estero. L’impedimento maggiore è al momento rappresentato dalla richiesta dei giallorossi per il cartellino, che è sui 4 milioni di euro.