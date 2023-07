Diretta calciomercato: segui tutte le trattative del 1° luglio LIVE

8:42

Juve, luna park Giuntoli: si libera sul gong del 30 giugno

Come in un film le parti sono rimaste col fiato sospeso fino all’ultimo giorno. La trattativa iniziata ad aprile va in porto. Per i bianconeri sarà l’uomo della rinascita (LEGGI TUTTO)

8:31

Milan, segnali dopo lo shock

Non basta Loftus-Cheek appena presentato e nemmeno l’olandese Reijnders con la probabile aggiunta di Musah: ci vorrà molto altro ancora (LEGGI TUTTO)

8:23

Juve, il nuovo mercato tra Fair Play Finanziario e futuro

Stop a campagne acquisti faraoniche, costi proporzionali ai ricavi, niente ricapitalizzazioni: così il club prepara la nuova sfida (LEGGI TUTTO)

Roma