Inter, con Brozovic e Frattesi è un vero thriller: tutti i dettagli

Che sia la volta buona? C’è da augurarselo, per mettere la parola fine a questa telenovela . Ma a furia di colpi di scena non è il caso di dare nulla per scontato. Sta di fatto che, se giovedì sera Brozovic era già i n Arabia Saudita , ieri mattina invece è stato bloccato , giusto prima delle visite mediche, perché l’Al Nassr, dopo avergli promesso 100 milioni tra contratto triennale e premio alla firma, aveva cambiato i termini dell’accordo con l’Inter: non più 23 milioni per il cartellino del croato, ma soltanto 13 più 2 di bonus . In serata, però, i sauditi sono tornati a farsi avanti con una nuova proposta, arrivando a 18 milioni, quindi comunque 5 in meno . Probabile che anche Brozovic abbia rinunciato a qualcosa. Ad ogni modo, il clima tra le parti ha cominciato a rasserenarsi e ora una nuova intesa è da considerare più vicina.

Inter infuriata per l'affare Brozovic

Certo è stata una giornata di grande tensione. L’Inter si è infuriata quando si è trovata sul tavolo le nuove condizioni avanzate dall’Al Nassr. E anche Brozovic ci ha messo del suo, quando ha pensato bene di chiedere una buonuscita per i tre anni di contratto che avrebbe lasciato. Ovvio che il club nerazzurro non l’abbia presa bene. Ma era ed è il segnale di come i rapporti tra viale Liberazione ed il croato si siano ormai sfilacciati. Il giocatore si è sentito scaricato per essere stato messo sul mercato, nonostante il rinnovo di più di un anno fa. E adesso cerca di ottenere il massimo dalla situazione. Come noto, avrebbe accettato di miglior grado il Barcellona, che però si è tirato indietro, non essendo in grado di avanzare alcuna offerta all’Inter. L’addio di Brozovic, a questo punto, risolverebbe più di un problema: non solo perché serve al club nerazzurro per i propri piani di mercato, ma anche perché, restando alla Pinetina, non sarebbe agevole la sua gestione.

Brozovic rallenta il colpo Frattesi in casa Inter

La trattativa tra Inter e Al Nassr si è riaperta quando Marotta era arrivato a Rimini già da alcune ore. Atteso per l’inaugurazione del mercato, l’ad nerazzurro aveva anche un appuntamento con Carnevali, ovviamente per discutere di Frattesi. Con Brozovic già saudita, avrebbe potuto essere perfino l’occasione di chiudere la partita, visto che in Romagna, dopo essere transitato dalla sede del Milan, è sbarcato pure Riso, l’agente del centrocampista romano. L’incertezza attorno al croato, invece, non ha permesso svolte o affondi concreti. Carnevali, comunque, ne ha approfittato per lanciare un paio di messaggi: «Non ci soddisfa nessuna delle proposte arrivate finora, crediamo che il suo valore sia superiore». E ancora: «Abbiamo detto dove vogliamo arrivare, se non ci arriviamo non è detto che Frattesi debba essere ceduto per forza». L’Inter, come noto, gode della preferenza del giocatore, ma deve fare in fretta. Inoltre, l’offerta - 23 milioni più il cartellino di Mulattieri - non accontenta il Sassuolo. La Roma resta in corsa, anche grazie al 30% sulla rivendita che le spetta. E sullo sfondo ci sono sempre Milan e Juventus. Marotta ieri sera ha spiegato: «Frattesi non è legato a Brozovic. Il giocatore del Sassuolo è di chiaro interesse».

Salta Azpilicueta, idea Demiral

La giornata di ieri ha segnato anche un altro stop. Azpilicueta, infatti, non sbarcherà a Milano. Dopo aver trovato l’intesa per un biennale da 3,5 milioni a stagione, il difensore ha spiegato all’Inter che, per ragioni familiari, avrebbe dovuto tornare in Spagna. Ora Azpliicueta firmerà per l’Atletico Madrid. E l’Inter potrebbe andare su Demiral.