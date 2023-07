Clamoroso Mbappé, spunta l'indizio social che lo avvicina al Real Madrid

MONTE CARLO - Kylian Mbappé si impone sempre di più come re di questa sessione di calciomercato. C'è ancora tantissima incertezza su quanto accadrà, con il francese che ha rifiutato il rinnovo con il Psg, il Real Madrid sullo sfondo e anche altre squadre pronte a presentare offerte monstre per convincere il club parigino a lasciarlo partire. Mbappé, però, non ha mai nascosto la sua preferenza per i Blancos, lanciando anche un indizio sui social che ha scatenato i tifosi.