Faticanti per il Lecce, Frosinone su Lirola e Soulé, Cagliari su Petagna

Cagliari, attesa per Petegna

Sul fronte Andrea Petagna (28) si registra intanto una fase di riflessione. Il motivo? I costi dell’affare, ritenuti molto alti e, soprattutto, lo stipendio dell’attaccante da 2,5 milioni di euro a stagione che è lontanissimo dai parametri del club. A Cagliari pensano poi di avere ancora delle piccole speranze per Lorenzo Colombo (21) anche se il giovane goleador, fresco di rinnovo di contratto con il Milan, si è promesso al Monza. Nel frattempo sono arrivati altri annunci. È ufficiale infatti il prestito di Bartosz Bereszynski (31) all’Empoli, mentre Petar Stojanovic (27) ha fatto il percorso inverso firmando il contratto con la Sampdoria. Annunci anche a Verona, dove i gialloblù hanno comunicato l’arrivo dall’Hertha Berlino del centrocampista Suat Serdar (26). Si tratta di un affare in prestito con diritto di riscatto sui 5 milioni.

Frosinone, da Pirola a Soulé via Juventus

I ciociari stanno intensificando i colloqui per mettere dentro quei quattro giocatori che devono servire a dare o esperienza o maggiori soluzioni nei ruoli dentro il 4-3-3 di Eusebio Di Francesco. Da qui nasce l’idea di Pol Lirola (26), terzino destro che il capo dell’area tecnica del club giallazzurro, Guido Angelozzi, portò a Sassuolo nel 2016 e che proprio l’attuale tecnico del Frosinone lanciò in maglia neroverde. Ecco perché il club del presidente Maurizio Stirpe può sentirsi in vantaggio rispetto al Torino che pure sta lavorando sulla spagnolo: c’è una sorta di senso di gratitudine che sta guidando il ragazzo nella scelta finale. La soluzione dovrebbe maturare entro 48 ore massimo. Oggi Lirola parlerà in sede all’Olympique Marsiglia per manifestare garbatamente la sua intenzione di tornare in Italia: la soluzione sarà quella del prestito e Di Francesco attende il ragazzo (che pure aveva altre opzioni all’estero) entro due giorni. Lirola, accostato anche al Genoa, è una soluzione a destra anche valutata la duttilità di Anthony Oyono (22), che è utilizzabile sulla corsia mancina. Davanti resta un’opzione Kaio Jorge (21) ma con la Juve si stanno intensificando i rapporti per Matias Soulé (20), ala destra argentina. Operazione non facile, ma si va avanti. In uscita c’è Przemys?aw Szymi?ski (29) che piace al Catanzaro e alla Reggiana. Ma prima i giallazzurri - che ieri hanno ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo del centrocampista Justin Ferizaj (18)- vorrebbero avere il via libera dall’Atalanta per Caleb Okoli (22).

Lecce, idea baby con Faticanti

Il Lecce aspetta di completare il suo mercato con un centrocampista giovane e il profilo ideale sembrerebbe portare a Giacomo Faticanti (19) della Roma, campione d’Europa con l’Italia Under 19. Faticanti avrebbe potuto lasciare la Roma a gennaio, l’operazione ora può concretizzarsi (c’è un considerevole ottimismo in tal senso) per gli ottimi rapporti che esistono tra i due club: Corvino da Trigoria aveva già preso l’attaccante svedese Joel Voelkerling Persson (20) un anno fa.