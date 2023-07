Di Francesco ricorda Roma-Barcellona 3-0 e svela il segreto dell'impresa

ROMA - Era il 10 aprile del 2018. Roma-Barcellona finisce 3-0 con i gol di Dzeko, De Rossi e Manolas e i giallorossi di Eusebio Di Francesco fanno fuori i blaugrana con un'incredibile rimonta raggiungendo in semifinale di Champions League il Liverpool . L'allenatore dell'impresa, adesso alla guida della matricola Frosinone , è tornato a parlare di quella partita a Sky: “Sinceramente vorrei portare il tempo indietro ma non si può. Mi piacerebbe rivivere quelle emozioni vincendo la Champions qui con il Frosinone, cioè raggiungere la salvezza, che è l’obiettivo che ci poniamo a inizio stagione. Quel Roma-Barcellona? I ragazzi sono stati spledidi sotto tutti i punti di vista, la tifoseria unica. Dopo quella partita non mi ero resto conto di cosa era realmente accaduto, lo capisco adesso riguardando le immagini che mi trasmettono un’emozione che non muore mai“.

Roma-Barcellona 3-0: i segreti del successo

Roma-Barcellona resta una delle sfide più emozionanti dell'epoca moderna in casa giallorossa. Di Francesco ricorda ancora: “All’andata avevamo perso 4-1 disputando un’ottima gara. Ci mancavano però aggressività e la capacità di coprire l’ampiezza. Per fare una partita dominante, per ribaltarla, abbiamo provato per tre o quattro giorni il modo di andarli a prendere. Ma un’impresa del genere non nasce da qualche allenamento, ma da una mentalità consolidata nel tempo, dalla voglia di crederci fino in fondo. Ricordo che abbiamo battuto anche il Chelsea e pareggiato lì a Londra per 3-3 con un grande gol di Dzeko. In Europa abbiamo fatto benissimo, ma la partita contro il Barcellona all’Olimpico è quella che tutti si ricordano. Anche il pubblico ha fatto la differenza perché ci ha trascinato dal primo all’ultimo minuto”.