Calciomercato, ci siamo: tutti a caccia del colpo giusto

Esiste la concreta possibilità che il prossimo mercato , solitamente pieno di promesse non mantenute, si trasformi in qualcosa di più serio e costruttivo , pur tenendo presente che gennaio non è mai stato il mese per molti grandi affari. Nel mercato invernale del 2015, tanto per fare un esempio, l’Inter di Roberto Mancini acquistò Podolski e Shaqiri, il primo (nazionale tedesco) lo prese dall’Arsenal, il secondo (nazionale svizzero) dal Bayern Monaco, rimasero appena 6 mesi giocando una quindicina di partite a testa e segnando la miseria di un gol a testa. Chi arriva da lontano, chi non conosce il calcio italiano, comincia ad ambientarsi quando il tempo è già scaduto .

Napoli, servono rinforzi

Ora però la Serie A è piena di squadre con tante necessità. Una su tutte, il Napoli. In estate il gruppo dei campioni d’Italia era stata appena ritoccato (o meglio, indebolito) con la cessione di Kim, ora invece deve lavorare sodo sul mercato per accorciare le distanze da Inter, Juve, Milan e Bologna e rientrare possibilmente in zona-Champions. Sarebbe una beffa restarne fuori proprio quando il suo presidente sogna il campionato d’Elite. Grandi stadi, grande pubblico ma piccola squadra, dai, mica è bello. Il Napoli, che potrebbe cedere Zanoli al Genoa, ha la possibilità di arricchire il gruppetto dei difensori centrali con Dragusin, oppure con l’ex juventino e atalantino Demiral. Terzo nome della lista, il giapponese Ko Itakura del Borussia Mönchengladbach: dopo Kim l’effetto orientale esercita un fascino particolare sulla squadra del Vesuvio. Con Elmas già ceduto e con Anguissa e Osimhen in partenza per la Coppa d’Africa (potrebbero rientrare a metà febbraio...), il Napoli ha bisogno di altri rinforzi, magari di buona qualità e per questo si sta interessando a Samardzic, Hojbjerg e anche a Fofana. Nello stesso tempo, punterà a potenziare la corsia di destra con Mazzocchi o Faraoni. Che sono però gli stessi obiettivi della Fiorentina come alternativa a Kayode, in attesa del rientro di Dodo previsto per febbraio. Insoddisfatto del rendimento di Brekalo, Sottil e Ikoné, e proseguendo sulla linea del 4-3-3 di Italiano, il club viola sta cercando anche un esterno di spessore. Il nome è quello di Jan-Niklas Beste, ventiquattrenne dell’Heidenheim, finora 5 gol e 8 assist in Bundesliga. Altrimenti Laurentiè.

Milan, Roma, Inter e Juve: i colpi

Di giocatori pronti e in salute ne ha un bisogno estremo Pioli. Che intanto potrebbe riavere indietro Gabbia dal Villarreal. In difesa valgono anche i nomi di Lenglet e del polacco dell’Arsenal Kiwior. Il colpo vero, se si realizza, è quello di Guirassy, attaccante dello Stoccarda e oggi vicecapocannoniere della Bundesliga con 17 gol contro i 21 di Kane. In difesa nemmeno la Roma sta bene: Bonucci è l’idea. L’Inter ha intenzione di sfruttare gennaio con un acquisto in prospettiva, quello del canadese Tojan Buchanan, un’ala utile subito per coprire l’infortunio di Cuadrado e in futuro per riempire il vuoto di Dumfries se l’olandese decide di non prolungare il contratto. Se Pioli e Mourinho hanno più di una necessità, lo stesso va detto per Allegri che dall’inizio della stagione ha un centrocampo ristretto, gli mancano Fagioli e Pogba, almeno un centrocampista è indispensabile. C’è una squadra che invece non andrebbe nemmeno sfiorata, è il Bologna. Va così bene che non è proprio il caso di metterci le mani, anche se alla fine potrebbe arrivare un attaccante da scegliere fra Castro, Cuypers e Guessand.