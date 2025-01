Kvara da Napoli verso Parigi, Folorunsho alla Fiorentina: ufficiale. Rivivi la diretta

Da Kvaratskhelia a Frattesi , passando per Kolo Muani , Zirkzee e Araujo , fino ad arrivare al possibile affare Rashford-Milan . Il calciomercato non dorme mai: acquisti, cessioni e trattative di oggi, sabato 11 gennaio , con le squadre pronte a rinforzare o sfoltire i rispettivi organici. Trattative, ufficialità, retroscena e indiscrezioni dall'Italia e dall'estero: rivivi la diretta de Il Corriere dello Sport - Stadio .

20:46

Napoli, ufficiale l'arrivo di Billing

Billing è stato ufficializzato anche dal Napoli: "La SSC Napoli comunica di aver acquisito dall'Athletic Football Club Bournemouth le prestazioni sportive di Philip Anyanwu Billing con la formula del prestito con diritto di riscatto".

20:45

Billing al Napoli, l'annuncio del Bournemouth

Billing al Napoli, è ufficiale. L'annuncio del Bournemouth: "Possiamo confermare che il centrocampista Philip Billing ha firmato per il Napoli in prestito fino alla fine della stagione".

20:30

Salemaekers-Abraham, le ultime

Saelemaekers alla Roma e Abraham al Milan: passi avanti, la situazione. LEGGI L'APPROFONDIMENTO DI MERCATO

20:15

Juve, occhi sul mercato estero: cosa ha detto Flick su Araujo

Prima di Torino-Juve, Giuntoli ha detto che i bianconeri guardano all'estero per rinforzare la rosa. Alla vigilia della finale della Supercoppa spagnola, Hansi Flick ha parlato anche della situazione di Ronald Araujo, difensore finito da tempo nel mirino della Vecchia Signora: "Ronald è tornato da un terribile infortunio e ora è pronto per giocare. È una buona opzione ed è molto professionale. Non è mio compito parlare di voci, ma lo voglio nella mia squadra", ha precisato l'allenatore blaugrana.

20:00

19:45

Lecce, rifiutata un'offerta per Krstovic

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club salentino avrebbe rifiutato un'offerta del Betis da 15 milioni.

19:15

Le parole di Italiano su Posch

Le parole di Italiano: "Posch distratto dal mercato? Come in tutti i ruoli, a volte è partito e ha sempre giocato. Ora ha meno minutaggio perché i compagni hanno guadagnato posizioni, sono dinamiche normali di una squadra che ha tre esterni bassi a destra. Ora tocca a lui iniziare a spingere forte per tornare quello che era all'inizio della stagione e gli anni precedenti. Sappiamo quanto ci può dare e che giocatore è, deve solo tirare fuori prestazioni di grande livello".

19:00

Benevento, risoluzione del contratto per Kubica

La nota ufficiale: "Il Benevento Calcio comunica che il calciatore Krzysztof Kubica rientra dal prestito dal Motor Lublin e, di comune accordo con la società giallorossa, ha risolto il proprio contratto con il club. Il Benevento Calcio ringrazia Krzysztof e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".

18:45

In scadenza nel 2025: tutti i big in cerca di contratto

I migliori calciatori che si svincoleranno a fine stagione in ordine: LEGGI QUI

18:30

Il Como aspetta Fresneda

Il Como ha chiuso da giorni la trattativa per Fresneda, lo Sporting prende tempo perché non ha ancora il via libera dal Vitoria Guimaraes per Alberto Costa.

18:15

18:00

Udinese, Kristensen sulle voci di mercato

Thomas Kristensen ha parlato in conferenza stampa al termine di Udinese-Atalanta 0-0: "Mercato? Sono concentrato solo sull'Udinese, al resto pensano i miei agenti".

17:45

Conte: "Sostituti Kvara? Non ci ho pensato"

Conte ha parlato dei possibili sostituti di Kvaratskhelia nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Verona: cosa ha detto. VEDI L'ESTRATTO VIDEO

17:31

Giuntoli sul mercato Juve: "Guardiamo all'estero, in settimana novità positive"

Giuntoli a Dazn prima di Torino-Juve: "La strategia è rinforzare la squadra nel reparto difensivo e guardarsi intorno, se c'è qualche occasione in qualche altro reparto. Dobbiamo rispettare tanti parametri sia economici sia tecnici, i calciatori importanti a gennaio sono difficileida muovere e dobbiamo avere pazienza.

"Preferibile inserire un giocatore che già conosce il campionato italiano? In generale, forse, si. Nel particolare, il mercato ti può offrire o meno certe situazioni. In questo caso in Italia non ci sono possibilità e stiamo guardando all'estero".

"Araujo? Kolo Muani? Sono due calciatori bravi. Il mercato entra nel vivo adesso. Crediamo, speriamo, che in settimana ci siano già novità positive".

"Alla Juve sei sempre sotto esame, è sempre il mese verità nella Juve. Se fai bene questo mese, c'è il mese successivo e così via. Noi siamo consci di aver fatto un percorso da zero, un ridimensionamento, non un ridimensionamento, ci siamo incanalati in un percorso virtuoso anche dal punto di vista economico. Crediamo che a breve possiamo tornare a essere protagonisti e molto competitivi".

17:20

Feralpisalò, dal Sorrento arriva De Francesco

"Feralpisalò è lieta di annunciare di aver acquisito, a titolo definitivo dal Sorrento Calcio 1945, le prestazioni sportive del calciatore Alberto De Francesco. Il centrocampista, classe 1994, ha firmato un contratto che lo legherà ai Leoni del Garda fino al 30 giugno 2027 e indosserà la maglianumero 15. Ad Alberto, il più cordiale benvenuto a Salò".

17:05

16:50

Napoli, mercato d'inverno: pensieri stupendi

Clamore e fermento allo chalet di Mergellina: progetti e sogni nel nome di Conte.

16:35

Inter, Ricci o Frendrup per il post Frattesi

In casa Inter si pensa al post Frattesi: c’è un nome davanti a tutti gli altri ed è quello di Ricci del Torino. Alla luce delle richieste di Cairo, l’investimento per andarlo a prendere sarà consistente ed è uno dei motivi per cui l’Inter tiene alta l’asticella per chiunque sia interessato al centrocampista romano: 45 milioni, appena trattabili e, soprattutto, senza possibilità di inserire contropartite. E Cristante allora? Certamente non è lui il dopo-Frattesi: per questioni di età e non solo, visto che va per i trent’anni ed è, quindi, fuori dalla linea fissata da Oaktree. Ma quello del centrocampista granata non è l’unico fronte che l’Inter medita di aprire. Un’altra pista conduce a Frendrup del Genoa, coetaneo di Ricci, ma non italiano.

16:20

Torino su Beto e Casadei

Le attenzioni del Torino sono rivolte soprattutto a Beto, punta dell’Everton, e al centrocampista del Chelsea Cesare Casadei. «La società deve capire l’importanza di questo calciomercato», ha detto ieri il tecnico del club piemontese Paolo Vanoli, sperando in una reazione immediata da parte della sua società. Su Casadei, vanno registrate le parole dell’allenatore Enzo Maresca: «Sta pensando di andare via», ha detto il tecnico dei Blues, annunciando di fatto l’imminente partenza dell’ex Inter per il quale i granata hanno studiato un’offerta sui 12 milioni di euro.

16:05

Serie A, giro di punte: tra Belotti, Dessers e Shomurodov

Si segnala sempre la possibile partenza di Andrea Belotti: l’ex Roma piace al Venezia. Arrivano nuove conferme sui contatti tra il Cagliari e Cyriel Dessers. L’ex Cremonese, ora ai Rangers, pensa ad un ritorno in Italia ed è pure nel mirino dell’Empoli di Roberto D’Aversa. Toscani che stanno sfidando il Venezia anche per l’attaccante uzbeko della Roma, Eldor Shomurodov.

15:50

Juve, la cessione di Douglas Luiz: valutazione da 45 milioni

Douglas Luiz potrebbe finire sul mercato nei prossimi giorni, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta dalla Premier League, in particolare Nottingham Forest, Manchester City e Fulham, che osservano da vicino: valutazione da 45 milioni di euro, difficili da ottenere, ma soldi che potrebbero servire per finanziare tutto il mercato in entrata. Eppure il verdeoro era arrivato con tutti i lustrini del grande acquisto. Perché era stato pagato 51,5 milioni di euro - compensati parzialmente dai cartellini di Iling Jr e Barrenechea, tutta plusvalenza - ma sin dal suo arrivo non è mai stato considerato come un titolare fisso.

15:35

Italiano sul mercato

Italiano in conferenza stampa ha parlato del mercato invernale: "Con la società ci siamo detti che tutto è migliorabile e saremo vigili su tutto, parlo di me e della società, per vedere se possiamo aggiungere qualità alla squadra. E' uscito Karlsson per la disponibilità e la professionalità, non ha mai creato problemi e gli auguro di trovare spazio. Poi è uscito Corazza, spero si possa mettere in mostra. Ci serviva sfoltire, poi è vero che tutto è migliorabile".

15:20

Conte sul mercato del Napoli

Antonio Conte, in conferenza stampa, ha parlato del mercato del Napoli: "Noi cerchiamo calciatori che possano venire al Napoli e dare un valore aggiunto. Questo non è facile, non dimentichiamo tutte le partenze nel mercato estivo, con 7 arrivi. Quando fai tante cose il rischio di sbagliare è elevato. Dobbiamo fare cose oculate sapendo il budget e il monte stipendi. Dobbiamo restare in quelle posizioni per restare attraenti per i giocatori. Tutte le cose che facciamo con la società e il direttore sono oculate. Poi ci sono volte che riesci a incidere e altre volte no, a volte sei incudine a volte martello". LEGGI QUI LA CONFERENZA INTEGRALE

15:05

14:50

Conte: "Kvara ha chiesto di essere ceduto"

Antonio Conte ha confermato la decisione di Kvaratskhelia di lasciare Napoli: "Kvara ha chiesto al club di essere ceduto, anche io ho chiesto, ho parlato con lui che mi ha confermato questa decisione. Io provo una grande delusione perché sono stato 6 mesi a cercare di farlo sentire al centro del progetto, di fargli vedere che si poteva fare qualcosa di importante". LA CONFERENZA INTEGRALE

14:35

Venezia, Candela non convocato: motivi di mercato

Antonio Candela non è stato convocato da Eusebio Di Francesco per la partita contro l'Inter: "Non sarà convocato per le voci e le trattative in corso". Su di lui anche il Pisa.

14:20

Chiesa torna in campo con il Liverpool

Federico Chiesa, al centro di diverse voci di mercato, è tornato in campo. Arne Slot ha messo l'italiano all'inizio del secondo tempo della sfida di FA Cup del Liveprool contro l'Accrington Stanley.

14:05

Napoli, terminate le visite mediche di Billing

Billing del Napoli ha terminato le visite mediche. LE IMMAGINI

13:50

Palermo, Dionisi: "Brunori è tornato con nuova linfa"

Dionisi, allenatore del Palermo, in conferenza stampa ha parlato della situazione di Brunori: "Lui è tornato con nuova linfa, ma non significa che sarà titolare domani".

13:35

Venezia, Di Francesco saluta Andersen: "Già partito"

Prossima l'ufficialità del trasferimento di Andersen allo Sparta Praga. Di Francesco, infatti, in conferenza stampa ha annunciato: "E' partito ieri, lo ringraziamo. Non poteva non accettare, va a giocare la Champions"

13:20

Agente Araujo: "Della Juventus l'offerta migliore"

Al Mundo Deportivo, l'agente di Ronald Araujo ha dichiarato: "Sono arrivate varie offerte per lui. La più importante quella della Juventus".

13:05

12:50

Foggia, Ercolani ceduto nel girone B

Il Foggia ha formalizzato la cessione a titolo definitivo di Luca Ercolani alla Pianese. Il difensore classe '99 resta in Serie C, ma si traferisce nel girone B.

12:45

Everton, Moyes: "Entusiasta di lavorare con i Friedkin"

David Moyes è ufficialmente il nuovo manager dell'Everton. "È fantastico essere tornato!", ha dichiarato lo scozzese a margine dell'ufficialità. "Sono entusiasta di lavorare con il Friedkin Group e non vedo l'ora di aiutarli a ricostruire il club - ha aggiunto, ringraziando la proprietà -. Ora abbiamo bisogno che Goodison Park e tutti i tifosi facciano la loro parte".

12:35

Como, retroscena Matic: ecco l'offerta di Fabregas

Retroscena Matic: ecco la proposta avanzata da Cesc Fabregas all'ex centrocampista di Roma, Chelsea e Manchester United. TUTTI I DETTAGLI

12:25

Napoli, mercato d'inverno: pensieri stupendi

Clamore e fermento a Napoli, con Kvaratskhelia in partenza: pensieri e sogni di Antonio Conte. L'APPROFONDIMENTO

12:15

Billing, il racconto dell'arrivo a Villa Stuart

Dopo l'approdo in Italia, per Philip Billing è stata la giornata dedicata alle visite mediche a Villa Stuart. Poi, sarà il momento della firma sul contratto con il Napoli. IL RACCONTO

12:05

Le Fée al Sunderland: "Molto felice di essere qui"

Enzo Le Fée ha ufficialmente salutato la Roma, trasferendosi al Sunderland in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. "Sono molto felice di essere qui, ora devo solo dimostrarlo in campo", ha detto al suo arrivo. LEGGI QUI

11:55

Fiorentina, ufficiale l'acquisto di Folorunsho

Questa la nota ufficiale della Fiorentina, che ha annunciato sui propri canali l'acquisto di Michael Folorunsho: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con opzione, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Michael Folorunsho dall’ SSC Napoli. Folorunsho, nato a Roma il 7 febbraio del 1998, in carriera ha indossato anche le maglie della Reggina, del Pordenone e del Bari. Nella stagione scorsa, con la maglia dell’Hellas Verona, ha collezionato 34 presenze in Serie A mettendo a segno 5 reti ed è stato convocato dalla Nazionale italiana per gli Europei in Germania. Il nuovo calciatore viola indosserà la maglia numero 90". CIFRE E DETTAGLI

11:50

Araujo-Juve, Flick: "Lo voglio nella mia squadra"

Alla vigilia della finale della Supercoppa spagnola, Hansi Flick ha parlato anche della situazione di Ronald Araujo, difensore finito da tempo nel mirino della Juve: "Ronald è tornato da un terribile infortunio e ora è pronto per giocare. È una buona opzione ed è molto professionale. Non è mio compito parlare di voci, ma lo voglio nella mia squadra", ha precisato l'allenatore blaugrana.

11:40

Serie C, possibile scambio tra Pescara ed Avellino

Due big di Serie C lavorano ad uno scambio di attaccanti: il Pescara vuole fortemente Gabriele Gori, mentre l'Avellino ha chiesto l'ex Foggia Merola.

11:30

Dalla Spagna: Juve, respinta la prima offerta per Araujo

La stampa spagnola fa il punto sulla trattativa tra Barcellona e Juventus per il trasferimento in Italia di Ronald Araujo, individuato come sostituto dell'infortunato Bremer. LA SITUAZIONE

11:20

Il Bologna blinda Ndoye

Sartori chiude la porta al Napoli, che ha pensato anche allo svizzero per il dopo Kvaratskhelia. "Nessun titolare si muoverà da Bologna a gennaio", questa la linea del Bologna.

11:10

Kvaratskhelia salta anche il Verona. ll Psg lo aspetta

Napoli e Psg continuano a limare i dettagli dell'accordo che dovrebbe portare Khvicha Kvaratskhelia alla corte di Luis Enrique. Intanto, il calciatore è ancora alle prese con un affaticamento muscolare e salterà anche la gara con il Verona.

11:00

10:50

Botafogo, Carlos Carvahal è il favorito per la panchina

Carlos Carvahal in pole per la panchina del Botafogo, che ha recentemente salutato Artur Jorge, ingaggiato dai qatarioti dell'Al Rayyan. L'attuale allenatore del Braga è corteggiato da tempo dal club brasiliano e, secondo quanto riportato dal portale OJogo, sarebbe favorito su profili come quelli di Hernan Crespo e Leonardo Jardim.

10:45

Everton, David Moyes è il nuovo manager

Ufficiale il ritorno di David Moyes sulla panchina dell'Everton. A lui il compito di centrare l'obiettivo salvezza con i Toffees. LEGGI LA NEWS

10:40

Bologna, ceduto Joaquin Sosa in Serie B

Reduce dall'esperienza al Montreal, Joaquin Sosa fa ritorno in Italia e si trasferisce in prestito alla Reggiana in Serie B. Il cartellino del 23enne uruguaiano resta di proprietà del Bologna.

10:30

Billing a Villa Stuart: le foto dell'arrivo

Le prime immagini di Philip Billing a Villa Stuart, dove questa mattina si è recato per svolgere le visite mediche con il Napoli. GUARDA LE FOTO

10:20

Inter, le due ipotesi in caso di partenza di Frattesi

Il dopo Frattesi è ormai un "file" aperto in casa Inter. In cima al taccuino di Marotta e Ausilio c'è Samuele Ricci del Torino, capace di giocare sia davanti alla difesa sia nel ruolo di mezzala. Viene valutato circa 40 milioni di euro dal club di Urbano Cairo. L'alternativa è il danese Frendrup, perno della mediana del Genoa. Coetaneo di Ricci, costa meno e non è certo un fattore trascurabile.

10:10

Roma, passi avanti per Saelemaekers

Primi contatti tra Roma e Milan, primi passi avanti. Si lavora alle cessioni a titolo definitivo di Alexis Saelemaekers, al club giallorosso, e Tammy Abraham, alla società rossonera. Ieri Ghisolfi era a Milano, le parti sono ottimiste e l'affare si può chiudere. LA SITUAZIONE

10:00

Juve, Kolo Muani può liberare Zirkzee

Possibile domino di attaccanti in Europa. Kolo Muani, da obiettivo di mercato della Juve a possibile chiave per arrivare a Joshua Zirkzee: il francese è finito nel mirino del Manchester United, che libererebbe così l'olandese direzione Torino. Destini incrociati, con l'ex Bologna che può ritrovare Thiago Motta, approdando in bianconero con la formula del prestito con diritto di riscatto.

9:50

Le Fée, ufficiale il passaggio al Sunderland

Nella tarda serata di ieri, la Roma ha annunciato il trasferimento di Enzo Le Fée al Sunderland, club che milita in Championship (Serie B inglese): "L'AS Roma comunica di aver trovato l'accordo con il Sunderland per la cessione a titolo temporaneo di Enzo Le Fée. L'operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni".

9:40

9:35

Billing è arrivato a Villa Stuart

Visite mediche a Roma per Philip Billing. Il centrocampista classe '96 è arrivato poco dopo le 9 del mattino per sottoporsi ai test di rito, prima di apporre la firma sul contratto che lo legherà a Napoli fino al prossimo 30 giugno. Il club di De Laurentiis vanta un'opzione di riscatto al termine di questa stagione sportiva. LE IMMAGINI

9:30

Billing-Napoli, i dettagli dell'intesa

Philip Billing è atterrato in Italia nella giornata di ieri e sarà presto un nuovo calciatore del Napoli di Antonio Conte. È lui il sostituto di Folorunsho, già approdato a Firenze. I DETTAGLI DELL'ACCORDO

9:20

Matic al Como? La risposta di Fabregas

Nel post partita di Lazio-Como, Cesc Fabregas ha risposto anche ad una domanda su Nemanja Matic, finito in orbita lariana nelle ultime ore. LEGGI QUI

9:15

Roma-Frattesi, l'Inter alleata: la situazione

La Roma vuole riportare a Trigoria Davide Frattesi. L'Inter apre alla cessione. TUTTI I DETTAGLI

9:10

Rashford-Milan, il piano di mercato avanza

Il gioiello del Manchester United pronto a cambiare maglia, Okafor aspetta il via libera definitivo per andare al Lipsia. LA STRATEGIA DEL MILAN

9:00

Kvaratskhelia-Psg, cosa manca per chiudere

La trattativa tra Napoli e Psg prosegue: Kvaratskhelia atteso a Parigi la prossima settimana. LE TEMPISTICHE

Roma