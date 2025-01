Calciomercato, da Kvaratskhelia a Kolo Muani e Frattesi: le trattative di oggi. Rivivi la diretta

16:50

Fiorentina, Biraghi sul mercato: ancora fuori dai convocati

Cristiano Biraghi, corteggiato dal Bologna di Vincenzo Italiano, finisce nuovamente fuori dai convocati di Raffaele Palladino. Il terzino sinistro, che non fa più parte del progetto tecnico viola, non parteciperà alla trasferta di Monza. Prima chiamata, invece, per il neo arrivato Michael Folorunsho, acquistato dal Napoli.

16:40

Monza, Bocchetti: "Molto contento dell'arrivo di Akpa Akpro"

Salvatore Bocchetti, allenatore del Monza, ha analizzato il rendimento del neo arrivato Akpa Akpro, acquistato per rinforzare la mediana brianzola: "Sono molto contento del suo arrivo, si è messo subito a disposizione. È positivo".

16:23

Frattesi, tra campo e mercato: entra al 62' di Venezia-Inter

In attesa di sciogliere le riserve sul suo futuro, Davide Frattesi continua a difendere i colori dell'Inter. Simone Inzaghi gli ha dato fiducia e lo ha inserito al minuto 62 della sfida con il Venezia di Di Francesco. La Roma aspetta nuovi segnali la prossima settimana.

16:15

Sestri Levante, ufficiale l'arrivo dell'argentino Goglino

Il Sestri Levante, in Serie C, ha formalizzato l'ingaggio di Patricio Alexis Goglino, trequartista argentino che arriva in prestito dalla Torres. Il classe 2001 è cresciuto nelle giovanili di Argentinos Juniors e Independiente.

16:00

Bayern Monaco, il ds Max Eberl: "Rinnovo Musiala? Ci sarà una sorpresa..."

Dopo le indiscrezioni rilanciate dalla BILD, a proposito di presunti problemi per il rinnovo di Jamal Musiala, il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, ha chiarito la strategia del club bavarese, smentendo le voci relative ad un possibile addio del talento tedesco: "Dall'esterno sembra che le cose siano bloccate, ma internamente continuiamo a lavorare tranquillamente. E prima o poi ci sarà una sorpresa...".

15:45

Napoli, retroscena Kvaratskhelia

Il Napoli, attualmente in trattativa con il Psg, aveva pronta una super offerta per Khvicha Kvaratskhelia, per adeguare il contratto del georgiano. I DETTAGLI

15:30

Roma, perché Frattesi è un'ipotesi molto seria

Davide Frattesi ha deciso di lasciare l'Inter e vuole tornare, decisivo l'input di Ranieri. Ecco perché è diventata un'ipotesi molto seria. LA SITUAZIONE

15:15

James Rodriguez può ripartire dal Messico

James Rodriguez può ripartire dal Messico. Secondo quanto riportato da TUDN Messico, il fantasista colombiano è atteso dal Club Leon la prossima settimana. Pronto un contratto fino al 31 dicembre 2025, con opzione di rinnovo per l'anno successivo.

15:00

14:50

Dall'Inghilterra: Atalanta interessata a Calvert-Lewin

Secondo quanto riportato dal quotidiano The Sun, l'Atalanta sarebbe fortemente interessata a Calvert-Lewin, attaccante in scadenza con l'Everton. Concorrenza del Newcastle, ma la Dea vanta un maggiore appeal.

14:40

Marotta su Frattesi: "Non ha chiesto di essere trasferito"

Nel pre gara di Venezia-Inter, il presidente nerazzurro Marotta ha parlato della situazione di Davide Frattesi ai microfoni di DAZN: "Frattesi è un bravissimo ragazzo, un bravo professionista. Non ha chiesto assolutamente di essere trasferito. È chiaro che è un mercato in cui dall'oggi al domani possono arrivare delle richieste. Di natura non vogliamo vendere nessuno. Se poi un giocatore manifesta l'intenzione di voler cambiare, si cerca una soluzione, ma al momento non ci sono elementi concreti per cui Frattesi debba andare via a gennaio".

14:30

Standard Liegi, ufficiale l'arrivo di Attila Szalai

Attila Szalai è ufficialmente un nuovo calciatore dello Standard Liegi. L'ungherese approda nella massima serie belga. Ad annunciarlo è stato lo stesso club sui propri canali social.

14:15

Lazio, Ibrahimovic atteso in giornata

Lazio, in arrivo Arijon Ibrahimovic. Atteso oggi a Roma il giovane attaccante del Bayern Monaco. SCOPRI CHI È

14:00

Roma, il complicato momento di Lorenzo Pellegrini

Il complicato momento di Lorenzo Pellegrini: dove giocherà da febbraio in avanti? Da uomo mercato a uomo derby. LEGGI IL COMMENTO DEL DIRETTORE IVAN ZAZZARONI

13:45

Benevento, Kubica rientra dal prestito

Benevento, Krzysztof Kubica ha interrotto anticipatamente il prestito al Motor Lublin, tornando temporaneamente nel Sannio. Si cerca una nuova sistemazione.

13:30

Kolo Muani e Skriniar non convocati da Luis Enrique

In vista della sfida tra Psg e Saint-Étienne, gli uomini mercato Kolo Muani e Skriniar non sono stati convocati da Luis Enrique. LE ESCLUSIONI

13:15

Fiorentina, stallo per Luiz Henrique

La sensazione è che i viola debbano incassare se vogliono convincere il Botafogo. Che non scende a patti e che pretende 30 milioni di euro per Luiz Henrique. Da parte sua l'attaccante esterno brasiliano ha tre strade possibili: la Francia, dove lo accoglierebbe il Lione dello stesso patron bianconero John Textor; l'Inghilterra, dove due squadre si sono fatte avanti (una delle quali è il Crystal Palace di cui Textor detiene parte delle quote); infine l'Italia, con la Fiorentina che per ora ha formulato l'offerta economicamente meno allettante.

13:00

Genoa, il ds Ottolini: "Soulé mi piace, ma in questo momento non c'è nulla"

Il direttore sportivo del Genoa, Ottolini, ai microfoni di DAZN prima della sfida al Parma, ha dichiarato: "Soulé lo conosco molto bene, senz'altro mi piace: è tecnico e può darci uno contro uno ma in questo momento credo non ci sia nulla. E cerchiamo più qualcuno che, inizialmente, giochi sul lato sinistro. Poi vedremo, il mercato è lungo e possono succedere tante cose".

12:45

Marì-Monza: è rottura

Raffaele Palladino cerca più garanzie, motivo per cui avrebbe indicato alla dirigenza il nome di Pablo Marí, suo vecchio pallino, in scadenza a giugno. Lo spagnolo farebbe carte false per trasferirsi a Firenze, tanto più che è in rotta col Monza al quale ha ribadito la propria volontà di andarsene. Adriano Galliani ha tutto l'interesse di non perdere il giocatore a zero, quindi ci pensa. Ma al momento la Fiorentina non ha fretta: se vorrà affondare il colpo, la controparte non si opporrà.

12:25

Frattesi via dall'Inter? La reazione di una tifosa

Il ritorno di Frattesi alla Roma non è più una semplice idea: nelle ultime ore è diventata un'ipotesi concreta. Il centrocampista ha deciso di lasciare l'Inter e, dalla parte del club, la spinta di Claudio Ranieri è stata decisiva. La reazione di una tifosa in seguito a una notizia ha colpito il giocatore. COSA E' SUCCESSO

12:10

Lazio, bloccati i fratelli Bordon

Ufficializzato ieri il primo contratto da professionista di Ricardo Bordon, difensore 2006 ex Cruzeiro U-17. Fratello di Filipe, classe 2005, arrivato in prestito con opzione di riscatto nell'estate del 2023: anche lui centrale di difesa, la scorsa stagione ha brillato in Primavera da mediano, in estate è stato acquistato a titolo definitivo per circa 300 mila euro più bonus. Ricardo, un anno più piccolo, è stato invece tesserato qualche mese fa come giovane di serie. L'ultimo annuncio riguarda la nuova tipologia di contratto: firma fino al 30 giugno 2027

11:55

11:40

Guardiola perde pezzi: "Walker ha chiesto la cessione"

Queste le parole di Guardiola: "Due giorni fa, Kyle ha chiesto di valutare la possibilità di giocare all'estero alla fine della sua carriera. Vorrebbe esplorare, andare in un altro paese, giocare gli ultimi anni da qualche altra parte per molte ragioni. Per questo motivo preferisco giocare con altri giocatori che hanno la testa qui. Non possiamo immaginare il successo che abbiamo avuto in questi anni senza Kyle. È impossibile. È arrivato con noi otto anni fa e abbiamo iniziato a vincere, vincere, vincere, vincere. È stato importante per la nazionale e ovviamente per la nostra squadra. Ma ha detto che vuole esplorare nella sua mente e nel suo cuore. Onestamente? Non so cosa succederà".

11:30

Sulemana o Borges per il Genoa

Il Genoa lavora anche per un attaccante esterno e tra i nomi monitorati dalla dirigenza rossoblù ci sono Kamaldeen Sulemana del Southampton e Gonçalo Borges del Porto. Patrick Vieira ha chiesto un innesto per rinforza le fasce e apprezza in particolare il primo, che però ha molte richieste. In ogni caso si valuteranno operazioni in prestito o low cost.

11:20

Kvaratskhelia, tutti i nomi per il successore

Da Chiesa a Zhegrova e Ndoye: tutti i nomi del ds Manna per il sostituto di Kvaratskhelia. Le trattative.

11:10

Mercato Juve, il piano di Giuntoli per Araujo e Kolo Muani

Il direttore sportivo bianconero intensifica i dialoghi con il Barcellona per il difensore e con il Psg per l'attaccante: cosa manca per chiudere.

11:00

Retroscena Kvara, il Napoli aveva pronta una super offerta

Per il georgiano sul piatto c'erano più di 6 milioni con un contratto per 5 anni: i dettagli.

10:50

Billing al Napoli è ufficiale: i dettagli dell'intesa con il Bournemouth

Il centrocampista danese è a tutti gli effetti un giocatore degli azzurri: i comunicati congiunti dei club per annunciare l'accordo.

10:40

Roma, svolta Frattesi: perché ora è diventata un’ipotesi molto seria. Il piano di Ghisolfi

Davide ha deciso di lasciare l’Inter e vuole tornare, decisivo l'input di Ranieri con i giallorossi che potrebbero cedere Pellegrini o Cristante. I dettagli.

10:30

Venezia, ufficiale la cessione di Andersen

Il Venezia a ufficializzato la cessione di Magnus Andersen: il centrocampista lascia i lagunari a titolo definitivo firmando con lo Slavia Praga.

10:20

Lazio, ecco Ibrahimovic: chi è il nuovo acquisto e quando arriverà a Roma

Il nuovo acquisto della Lazio arriverà oggi a Roma. Talento cristallino, trequartista e ala, per il club biancoceleste può giocare anche da mezzala. E si valuta un secondo arrivo: di chi si tratta.



10:15

Kvara, in 7 mesi 25 milioni in meno (e un primato in più)

Il commento del direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni sull'addio di Kvaratskhelia dal Napoli: LEGGI QUI.

