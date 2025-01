Roma, svolta Frattesi: perché ora è diventata un’ipotesi molto seria. Il piano di Ghisolfi

Roma-Inter, si apre l'affare Frattesi

Un po’ di ottimismo comunque è giustificato a Trigoria. Per varie ragioni. La prima: l’Inter piazzerebbe Frattesi alla Roma senza problemi, anche a metà stagione di fronte a un ricavo gratificante. mentre un’eventuale cessione al Napoli rischierebbe di rafforzare una concorrente per lo scudetto. E poi c’è un altro elemento da considerare, che è la volontà del diretto interessato. Frattesi da tempo spera di tornare a Roma, dove è nato e cresciuto frequentando tutte e due le squadre della capitale. E’ una sorta di debito d’amore con la famiglia e in particolare con il nonno, che collezionava i ritagli di giornale che parlavano delle sue imprese giovanili. Due anni fa stava per realizzare il progetto ma l’affare con il Sassuolo saltò per pochi milioni, nonostante lo sforzo di Davide che rinunciò a una parte dello stipendio pur di agevolare la trattativa. Oggi Frattesi accetterebbe la Roma per motivi romantici ma anche per non perdere la Nazionale, di cui ormai è un punto fermo. Non può più permettersi un ruolo da comprimario nell’Inter, circostanza che ha percepito chiaramente dopo l’esclusione contro il Como (Barella titolare al suo posto anche se recuperato all’ultimo momento). Gli dispiacerebbe non giocare più in Champions League, certo. Tra l’altro cambiando squadra non potrebbe essere presente neppure in Europa League nelle ultime due partite della prima fase. Ma conta di ritornare presto con la Roma nella competizione che più affascina (e frutta).